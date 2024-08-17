伊朗账户利用ChatGPT影响美国大选

政治伊朗
伊朗账户利用ChatGPT影响美国大选2024年8月17日
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（德国之声中文网）据人工智能工具ChatGPT的开发公司OpenAI披露，一个伊朗账户网络利用ChatGPT生成了旨在影响美国总统选举的文本。
该公司在周五（8月16日）发布的一份声明中说：“我们封禁了与伊朗影响行动相关的账户，这些账户使用ChatGPT生成内容，涉及多个主题，包括美国总统竞选。”
“我们识别并删除了一组ChatGPT账户，这些账户为一个被称为Storm-2035的隐秘伊朗影响行动生成内容。”声明称，“我们没有发现这些内容到达了有意义的受众。”
OpenAI没有具体说明涉及的账户数量，但表示这些文本旨在吸引关注美国两大主要政党的民众。
例如，这些生成的文本声称共和党总统候选人特朗普被审查，或者他想宣布自己为国王。OpenAI表示，这些文本还涵盖了从加沙战争到奥运会以及时尚主题的内容。这些文本是为在线平台上的帖子和网站上的虚假文章生成的。
ChatGPT可以在几秒钟内以接近人类语言的水平生成文本，这引发了人们的担忧，认为这些工具可能被滥用于以相对较低的成本大规模生产和传播虚假信息或宣传。
这是被披露的类似事件系列中的最新一起。微软在6月份表示，有亲俄账户试图推广一个伪造的视频，内容涉及奥运会上的所谓暴力行为。在Facebook上还发现了来自伊朗、俄罗斯和中国的几百个账户，这些账户传播虚假信息，其中一些信息是使用人工智能软件生成的。
OpenAI早在5月份就曾披露，包括来自俄罗斯和中国的账户试图滥用该公司的人工智能工具从事宣传活动。
（德新社）
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