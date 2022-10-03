 伊朗议会议长对国家稳定感到担忧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2022

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时政风云

伊朗议会议长对国家稳定感到担忧

在伊朗，持续多日的抗议活动有增无减。该国安全部队已接到指示，要重拳出击。伊朗议会议长表示，目前抗议活动的目的与此前有所不同，是要推翻政府。

两周以来，伊朗各地的示威活动有增无减

两周以来，伊朗各地的示威活动有增无减

（德国之声中文网）据当地媒体报道，在伊朗首都德黑兰，安全部队对大学生使用了武力。周日夜间，警察和武装势力在抗议活动后封锁了著名的谢里夫大学的校园。

据伊朗新闻门户网站Emtedad报道，除了学生外，该精英大学的几位教授也遭到了殴打。

在抗议活动中，很多伊朗女大学生摘下头巾

在抗议活动中，很多伊朗女大学生摘下头巾

在22岁姑娘阿米尼（Mahsa Amini）被警察拘留期间死亡后，伊朗掀起席卷全国的抗议活动。在过去数日里，抗议声浪有增无减。许多大学的学生都在示威，反对这个伊斯兰共和国的领导层及其镇压路线。

延伸阅读——伊朗“道德警察”：他们管些什么？他们为何存在？

因此，伊朗当局取消了许多城市的大学讲座。在谢里夫大学，所有讲座也从周一开始暂停，直到进一步通知。

社媒上的一个视频显示大量安保势力出动，不过该视频的真实性尚未得到证实。

周日（10月2日），伊朗议会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）说，抗议活动可能破坏伊朗国家稳定，他指示安全部队打击那些威胁到国家安全的人。

「推翻伊朗政权的可能性是存在的」

社交媒体上的帖子显示，在德黑兰，抗议者与警方的冲突仍在继续。许多人在网上指责武装力量对学生使用暴力和实弹。

与此同时，伊朗官媒则称局势平静，并指责国外媒体散布谎言。

伊朗议会议长卡利巴夫称，部分抗议者是在犯罪。他还称，目前抗议活动的目的是推翻政府，而此前关于教师和退休人员工资的集会只是要求进行改革。“我呼吁那些合法的示威者，不要让他们的抗议被利用进行政变”。

（德新社，美联社）

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阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

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伊朗一议员称摘下头巾的妇女等同于“妓女”

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阿米尼之死引发伊朗全境抗议浪潮

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: Unterstützerkundgebung von Demonstranten gegen Mehsa Amini Tod vor dem Brandenburger Tor in Berlin Rechte: Ali Eshtyagh/DW Lizenz: Ali Eshtyagh/DW Schlagwort: Farsi Redaktion, Iran, Mahsa Amini, Proteste im Iran,

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