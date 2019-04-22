伊朗考虑退出《不扩散核武器条约》

(德国之声中文网) 伊朗外长扎里夫(Mohammad Javad Zarif)周日(4月28日)说，退出联合国《不扩散核武器条约》已经成为了"一个选项"，而且伊朗当局有着"大量选项"。

去年夏天，在华盛顿准备退出《伊朗核协议》之前，德黑兰方面就曾多次威胁要退出《不扩散核武器条约》。伊朗是这份1968年出台条约的缔约国，该条约只承认5个联合国常任理事国为有核武器国家，并且要求这五国不将核武器转移给非核国家，也不援助后者研制核武器；同时也要求非核国家不制造、不接受核武器。目前，全球只有印度、巴基斯坦、以色列、南苏丹未签署该条约，朝鲜则是唯一的签署后又退出的国家。

扼守波斯湾的霍尔木茨海峡

伊朗的这一威胁，也显现出美伊两国之间的紧张局势正在螺旋上升。就在三星期前，美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，这也是华盛顿首次将一个国家的正规武装力量列入名单。革命卫队则表示，将展开报复。不过，伊朗军方高层透露，美国海军近期在波斯湾水域的行为并未出现明显变化，美国军舰在通过霍尔木茨海峡时依然按照规定向驻守的伊朗革命卫队进行通报。

周三(4月24日)，外长扎里夫表示，除非对立态势升级到不可避免的程度，否则伊朗不会封锁扼守波斯湾的霍尔木茨海峡。"如果我们的原油无法通过海峡，那么其他国家的石油也无法通过。"

今年5月，美国对伊朗石油出口的豁免期将结束，原先被允许继续购买伊朗原油的日本、中国等国，也将不得不停止这一贸易行为，以免遭到美国的二级制裁。

伊朗总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)及一些高级军官近期已经多次威胁称，如果美国破坏伊朗的原油出口，德黑兰也将阻挡其他波斯湾国家向外输送石油。

目前，通过霍尔木茨海峡运送的原油占到全球石油海运量的1/3，一旦伊朗封锁其控制的海峡，全球市场都将受到重大冲击。

文山/达扬/(路透社)