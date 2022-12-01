伊朗：经济困境或驱使更多人加入抗议行列

（德国之声中文网）从伊朗国家统计局公布的数据中，该国民众的艰难经济状况可见一斑：在过去9个月里，该国通货膨胀率从35%攀升至将近50%，尤其是面粉、牛奶、鸡蛋这些基本食品的价格，与去年同期相比上涨了50%到100%不等。面条和大米的价格已经涨到去年的三倍，而鸡鱼肉这类食品对于很多伊朗人来说早已经是吃不起的“奢侈品“。受到影响最多的是低收入阶层，因为他们大多数没有房产，还要支付日益攀升的房租。

伊朗的食品价格飞涨

伊朗政治学家齐巴卡拉姆（Sadegh Zibakalam）认为，糟糕的经济状况可能会引发新一轮的抗议浪潮。他在接受德国之声采访时指出：“伊朗目前的抗议和罢工活动都是政治性的。参加抗议的大多数是向往自由的年轻人。然而政府最担心的是其他社会阶层加入到这些抗议行列中去，比如那些生活在大城市边缘贫民区、生活前景黯淡的人群。“

“如此执拗地统治一个国家是行不通的”

齐巴拉卡拇是伊朗目前为数不多的尚能接受外媒记者采访的专家之一。71岁的他也曾多次被当局传唤。“我希望能有人勇敢地告诉宗教领袖，如此执拗地统治一个国家是行不通的。“他认为，当局者希望结束抗议，但是他们却没有一个致力于解决问题的长期发展战略，对于民众的不满也无法给出一个像样的答案。

政府虽然在短期内出台了一些措施，包括给一部分职员和退休人员提高工资和养老金，希望至少可以争取到一部分民众的支持。首先涨工资的将是安全力量，根据10月底议会通过的方案，安全人员的薪资将会上调20%左右。而从2023年3月起，所有国家公务员的工资也将提高至少29%。然而涨工资的钱从哪里来，政府方面并没有明确的说明。

经济困局无解

伊朗最重要的收入来源就是石油出口，然而美国的制裁仍在继续。只有围绕伊朗核协议的争议得到解决，这一局面才有望得到改观。然而相关谈判已经停滞数月，濒临失败。此外，伊朗石油原本的几个大买主——比如印度和中国近来从俄罗斯采购的石油更多。

根据伊朗官方统计，该国一共有将近350万人在公共机构供职，即使这些人在涨工资之后生活状况得到了改善，伊朗大多数民众还是面临经济上的困境。根据上周一个黑客组织曝光的一份官方报告文件，七成的民众都不相信伊朗经济状况会有所改善。

该黑客组织此前攻击了亲伊朗革命卫队的法斯通讯社，获取的文件中还包括革命卫队一名指挥官和该通讯社工作人员的会谈纪要。根据曝光的文件，这名指挥官向法斯通讯社指示，应该减少对抗议活动的报道，更多关注政府具有积极意义的决策。

抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

27岁的艾哈迈德（化名）表示自己和很多伊朗人一样，都不再阅读法斯通讯社的新闻报道。他在德黑兰商业区的一家布料店打工，也曾经参加过罢工行动。他对德国之声记者表示，在11月中旬，很多商铺都为了声援抗议者而关门数日。活动人士也不断发起罢工呼吁。“人们的购买力明显下降，好多人现在只买最基本的必需品。”

政治学者齐巴卡拉姆认为，罢工行动扩大到工业领域的可能性是很大的：“人们需要看到未来前景，而他们的不满情绪并未得到重视。我不确定，当权者究竟有没有能够改善现状的计划。”

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。