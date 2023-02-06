 伊朗纪念革命44周年 黑客声称再次出手 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.02.2023

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伊朗纪念革命44周年 黑客声称再次出手

德黑兰政府在周六举办了纪念伊朗伊斯兰革命44周年的集会，声称面对抗议浪潮取得了胜利。而在海外，很多伊朗人走上街头，举行了示威活动。同时，有黑客组织称干扰了伊朗总统莱希讲话的网络直播。

图为伊朗总统莱希2月11日在纪念伊斯兰革命44周年的活动上讲话

图为伊朗总统莱希2月11日在纪念伊斯兰革命44周年的活动上讲话

（德国之声中文网）伊朗政府于周六（2月11日）在全国各地举行集会，纪念伊斯兰革命44周年。同时，德黑兰政府声称，面对此前伊朗民众的抗议浪潮取得了胜利。

去年，22岁的女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）在被道德警察关押期间死亡，引发了伊朗广泛的抗议活动。人权组织估计有数千名伊朗人被逮捕，数名抗议者被处决。同时，较小规模的反叛行动仍在继续，例如，越来越多女性选择无视该国的强制性头巾规定。

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

莱希：“敌人想要夺取我们的独立”

在周六的集会活动上，伊朗保守派总统莱希（Ebrahim Raisi）称反政府示威者是“受骗的年轻人”。

他在德黑兰阿扎迪广场的讲话中说：“人们已经意识到，敌人所聚焦的不是妇女、生命、自由，而是他们想要夺取我们的独立。”

据伊朗官媒报道，在44周年纪念日前，伊朗最高领袖哈梅内伊宣布对数万名抗议者实行有条件的大赦。

伊朗军方也在周六当天秀出“肌肉”，展示了Emad（伊马德弹道导弹）和Sejjil型弹道导弹，以及Shahed-136（见证者-136无人机）和Mohajer无人机。

德黑兰也在周六展示了其军事实力，展示了Emad和Sejjil弹道导弹

德黑兰也在周六展示了其军事实力，展示了Emad和Sejjil弹道导弹

黑客声称扰乱了总统讲话

在莱希的电视讲话中，名为“Edalat-e Ali”（“阿里的正义”）的黑客组织声称扰乱了网上直播。

在发布于社交媒体上的视频中，黑客们似乎用一段视频干扰了莱希讲话的直播，干扰持续了大约一分钟。在这段视频中，一个戴着面具的人喊道：“伊斯兰共和国去死吧。”

2022年10月，作为阿米尼之死引发的抗议活动的一部分，“Edalat-e Ali”组织曾打断伊朗最高领导人哈梅内伊的官媒直播。

许多海外伊朗人谴责伊斯兰共和国

在海外，许多伊朗人利用伊斯兰革命44周年纪念日，对德黑兰政府表示抗议，抗议其对妇女权利的打压。数千人在巴黎走上街头，在德国杜塞尔多夫等城市也有较小规模的示威活动。

汉堡城市议员Danial Ilkhanipour在巴黎的集会上说：“抗议活动旨在表明，伊朗人正在站起来反对这个政权。”

瑞典议员Alireza Akhondi也参加了在巴黎举行的示威活动，他告诉法新社，主要目的是让欧盟官员们“听到伊朗人的声音”。“我们希望革命卫队被贴上恐怖组织的标签”，他说，“这是最关键的”。

（路透社，法新社，美联社）

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抗議運動是否給伊朗帶來了改變？

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