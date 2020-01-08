伊朗空难乘客国籍公布

（德国之声中文网）基辅政府通报说，在失事波音737客机上，除3名德国人外，另有82名伊朗人、63名加拿大人、10名瑞典人、3名英国人、4名阿富汗人、11名乌克兰人（其中9名机组人员）。伊朗官方媒体报道说，乘客中有15名儿童。

德国外交部在柏林表示，鉴于有消息称死者中有3名德国人，德方"正全力以赴，了解真相"。联邦政府对死者家属深表同情。政府发言人赛博特（Steffen Seibert）推文道：乌克兰客机在伊朗坠毁的消息让人"震惊"。

乌克兰国际航空公司称，失事飞机2016年制造，本周一方接受过技术检查。公司总裁迪什内（Jewgenyj Dychne）在基辅表示，该机"有资格飞行"，"是我们最好的飞机之一"，机组人员"训练有素"。他称，该机从雷达上消失时正位于2400米高空。

该公司一名副总裁表示，因富有经验的机组人员失误而致该机坠落的可能性"微乎其微"，"我们根本不予考虑"。

对有关坠机与数小时前伊朗导弹攻击伊拉克境内军事基地有关联的臆测，迪什内总裁不愿置评。在被问及飞机引擎可能出现故障的消息时，迪什内强调，他不会参与"纯属臆测"的讨论。

坠机原因尚无定论

德黑兰国际机场一名发言人在空难发生后不久即表示，可能是"技术故障"导致了坠机。乌克兰驻伊朗大使馆最初也在其网站上称，飞机发生技术故障，并依据现有信息，排除了"恐怖主义行为"。此后，该使馆称，所有相关信息将在未来某个时候由一个官方委员会公布。

此前，乌克兰总统泽伦斯基警告说，不要对坠机原因做"臆测"、散布"未经证实的理论"。他指令查明空难原因，并对乌克兰国内的"所有民用飞机"做安全检查。

据伊朗媒体报道，这架美制客机在德黑兰国际机场起飞后不久即坠于帕兰德市（Parand）附近一片野地上并起火。不过，该国国家电视台播放的视频却显示，飞机在坠落过程中已然着火。

芬兰坦佩雷（Tampere）大学航空专家赖特（Stephen Wright）对法新社表示，他认为，这架波音客机不太可能是被击落的。他指出，该机当时正处于爬升阶段且飞行方向正确，这意味着，"一定发生了灾难性的情况"。他称，舱内的一枚"炸弹"，或者，"飞机上的灾难性故障"可能是坠机原因。

今早，救援人员已找到失事飞机的两个飞行数据记录器。不过，根据伊朗迈赫尔通讯社（Mehr）的一篇报道，这两个黑匣子，该国航空管理局将"不会交给制造商和美国"。

凝炼/达扬（法新社）