 伊朗离核武不远？以色列再发警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2022

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时政风云

伊朗离核武不远？以色列再发警告

访美前夕，以色列防长甘茨称，伊朗“距离积累足以制造首颗核弹所需的裂变材料已经只有几周的时间”。据悉，伊朗核问题将成为以美双方此次讨论的重点。

Israel Verteidigungsminister Benny Gantz

以色列国防部长甘茨于周二晚启程赴美

（德国之声中文网）以色列国防部长甘茨（Benny Gantz）周二（5月17日）表示，伊朗正在纳坦兹（Natanz） 核电站附近新建的地下基地研制先进的铀离心机，他给出的数字似乎超过了联合国监管机构公布的数字。

路透社报道称，甘茨当天在特拉维夫附近的赖希曼大学发表讲话时指出："伊朗正努力在其核设施中制造和安装另外1000台先进的IR-6型离心机，包括在纳坦兹附近的地下场所建造新设施。联合国国际原子能机构（IAEA）在今年3月发布的一份报告中介绍，伊朗已经安装或计划安装总共三套IR-6级联，相当于约660台机器。报告还称，伊朗已大幅增加高浓缩铀库存，比以往任何时候都接近拥有足够的近武器级材料来制造核武器。

另据半岛电视台和《以色列时报》报道，甘茨周二还表示，伊朗"距离积累足以制造首颗核弹所需的裂变材料已经只有几周的时间，它拥有60公斤丰度为60%的材料，并可生产丰度为20%的金属铀，此外，它还阻止国际原子能机构访问这些设施。"

Iran | Videostill | Anlage zu Uran-Anreicherung in Natanz

去年4月，伊朗宣布启用先进离心机提炼浓缩铀

备受关注

离心机是进行铀浓缩的关键设备，主要用来分离和提纯用以核电站发电和制造核武器的主要材料。去年4月，伊朗宣布启用先进离心机提炼浓缩铀。总统鲁哈尼当时强调："我们所有的核活动都是和平的，是用于非军事的目的。"

伊朗在这一领域的进展一直受到世界大国的关注。美国、英国、德国、法国、俄罗斯和中国正试图恢复与伊朗在2015年达成的核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。甘茨周三访美，将与美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）会面，据悉，伊朗核问题也将成为双方讨论的重点。美国方面之前也多次表达了对伊朗接近拥有制造核武器能力的担忧。

国际原子能机构负责人格罗西 （Rafael Grossi） 上个月证实，伊朗已经在纳坦兹地下建立了一个新的离心机车间，这显是然为预防袭击而采取的一项措施。由于核协议的不确定性，纳坦兹已经两次成为破坏攻击的目标，德黑兰将攻击归咎于以色列。

以色列一直认为一个拥有核武器的伊朗会对其构成生存威胁。在周二的讲话中，甘茨再次暗示以色列的立场：如果恢复伊核协议的谈判失败，以色列准备采用军事手段阻止伊朗获得核武器。就以色列和伊朗之间的局势，他指出："通过在国际社会的领导下开展多层面的施压行动，可以防止未来可能发生的战争，或者降低相关代价。"

（路透社，半岛电视台，《以色列时报》）

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