伊朗百万民众为苏莱曼尼送行

（德国之声中文网）为了给在美国袭击中丧生的高级将领苏莱曼尼（Ghassem Soleimani）将军送行，成千上万的人汇集到首都德黑兰。据官方媒体的报道，参加人数高达上百万。穿着黑衣的民众首先聚集在德黑兰大学附近，伊朗精神领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Chamenei）在鲁哈尼（Hassan Ruhani）总统在场的情况下举行了葬礼祈祷。许多人手捧死者画像，挥舞着伊朗国旗和红旗。在伊朗，红色是代表烈士的颜色。

苏莱曼尼曾指挥"圣城旅"（Al-Kuds-Brigaden）国外行动，在中东地区也有很大影响力。上周五，他在伊拉克遭到美国一架无人机袭击而丧生。伊朗威胁将进行"严厉报复"。葬礼上响起"美国去死"和"以色列去死"的高喊声。

周日，伊朗在其西南部城市的全天葬礼已经在周日在伊朗西南部城市阿瓦斯开始为苏莱曼尼举行为期3天的葬礼。将军的遗体从这里被送往东北部城市马什哈德，最后被运送到首都德黑兰。政府已宣布德黑兰放假一天，以便让尽可能多的人参加葬礼。几乎所有电视频道都从德黑兰进行了实况转播。

伊朗民众在德黑兰为苏莱曼尼将军举行哀悼仪式

在德黑兰大学举行的葬礼上，苏莱曼尼的女儿塞纳布（Seinab）说，美国及其盟国以色列面临着黑色的一天。塞纳布在众人面前表示："疯狂的特朗普，别以为我父亲英勇遇难就一切都过去了。"驻中东美军士兵的家庭现在就可以为其孩子做好收尸的准备了。

葬礼祈祷结束后，苏莱曼尼的棺木被运送到三公里远的德黑兰城西的阿萨迪广场。预计苏莱曼尼的遗体将于周二（1月7日）被安葬在他的故乡，伊朗东南部的克尔曼。伊朗政府还宣布1月7日为克尔曼的公共假日。

李京慧/达扬 （法新社、德新社）