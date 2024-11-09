伊朗特工被指控策划暗杀活动人士及特朗普

美国司法部周五（11月9日），披露了多项由伊朗特工策划的雇佣杀人计划，其目标包括知名伊朗裔美国记者和活动人士阿里纳贾德和美国候任总统特朗普。

（德国之声中文网）周四（11月8日），两名纽约居民，49岁的里维拉（Carlisle Rivera）和36岁的洛德霍尔特（Jonathan Loadholt），在曼哈顿联邦地方法院出庭并被判令羁押，不得保释。他们被指控企图暗杀著名伊朗流亡人士、现美国籍记者阿里纳贾德（Masih Alinejad）。

美国联邦调查局调查人员称，居住在纽约布鲁克林的阿里纳贾德多次成为伊朗在美国本土暗杀企图的目标。

"我非常震惊，"阿里纳贾德在柏林通过电话向美联社表示。她正准备出席一场纪念柏林墙倒塌的活动。她说："这是第三次针对我的暗杀企图，实在令人震惊。"

她在社交媒体平台X上发文称："我来到美国是为了行使（美国宪法）第一修正案赋予我的言论自由权利--我不想死。我想要对抗暴政，我也应该得到安全保护。感谢执法部门保护我，但我敦促美国政府维护国家安全。"

阿里纳贾德多次面临暗杀企图

这是伊朗当局针对阿里纳贾德的暗杀阴谋的最新案件。

美国检察官曾指控，一名伊朗革命卫队高级官员和其他几名与伊朗政府相关的人士策划在2022年暗杀阿里纳贾德。在那起案件中，一名男子在阿里纳贾德家附近被捕，当时他携带一支装有子弹的AK-47型突击步枪。

在2021年，四名伊朗人被控共谋绑架阿里纳贾德，企图将她劫持至伊朗。

阿里纳贾德周四说，"这表明他们决心在美国本土杀害一名美国公民。"

2023年11月，德黑兰的抗议者举着伊朗流亡人士、现美国籍记者阿里纳贾德（Masih Alinejad）的画像。 图像来源: Rouzbeh Fouladi/ZUMA/picture alliance

暗杀酬金：10万美元和150万美元

诉状称，两名被告接受一名叫沙克里（Farhad Shakeri）的男子的指令，长期监控和跟踪阿里纳贾德。

三人均受到雇佣杀人、共谋雇佣杀人和共谋洗钱的犯罪指控。沙克里还被指控为外国恐怖组织（即伊朗革命卫队）提供物质支持，以及共谋违反美国对伊朗的制裁。

现年51岁的沙克里的国籍为阿富汗，目前居住在伊朗。他童年时移居美国，后因抢劫服刑14年后被美国驱逐出境。他被指控与伊朗政府保持联系，帮助其组织犯罪网络，用于监视和实施雇佣杀人行动。

诉状披露，从今年9月开始，身处德黑兰的沙克里主动通过电话与美国联邦调查局特工交谈过五次交谈，最近一次是本周四。据称，他这样做的目的是为一名在美国被判监禁的同伙争取减刑。

沙克里指示洛德霍尔特和里维拉花数月时间监视阿里纳贾德，要求他们找到并杀死她，承诺为此支付他们10万美元。"完成任务然后领取报酬，"沙克里在一条短信中告诉里维拉。

沙克里在与联邦调查局特工的访谈中透露，伊朗革命卫队官员为他刺杀阿里纳贾德开出的价码是150万美元。诉状中描述，该官员称革命卫队要求随时就地执行该项刺杀计划--"白天、夜间、随时随地"。

诉状中提到，1994年，里维拉因二级谋杀罪被判入狱。他和沙克里的服刑时间有交集。

流产的大规模枪杀计划

沙克里还向调查人员表示，伊朗革命卫队的联系人还指派他策划刺杀两名居住在纽约的犹太裔美国商人以及在斯里兰卡的以色列游客。

沙克里说，他得到伊朗方面的许诺，每杀死一名美国人，就可以获得50万美元的酬金。

他被要求在10月对斯里兰卡的以色列游客进行大规模枪杀行动。美国官员称，由于美以两国发布了旅行警告，该行动最终被挫败。沙克里的一名同伙也被斯里兰卡当局逮捕。

11月7日，德黑兰一家报摊，伊朗媒体报道特朗普再次当选。 图像来源: Fatemeh Bahrami/Anadolu/picture alliance

刺杀特朗普的行动计划

沙克里还告诉美国联邦调查局特工，在10月7日与革命卫队官员的会面中，他被指示要在七天内提出一个刺杀特朗普的计划。

沙克里说，这名官员表示，"我们已经花了很多钱"，并且"钱不是问题"。沙克里告诉调查人员，这名官员还称，如果他无法在七天内拿出方案，那么暗杀计划将推迟至选举之后，因为该官员认为特朗普会败选，到时候暗杀会更容易进行。

诉状并未显示里维拉和洛德霍尔特参与了刺杀特朗普的计划，也未说明该计划是否被正式推进。两名被告的律师洛德霍尔特（Jonathan Loadholt）和里维拉（Carlisle Rivera）没有立即回复媒体的置评请求。

沙克里向联邦调查局特工表示，他无意策划实施刺杀特朗普的行动计划。

今年7月和9月，先后有两名美国男子涉嫌刺杀特朗普。这两起事件据信与对伊朗方面的指控无关。

今年夏天，在得知伊朗的暗杀威胁后，特朗普的竞选团队要求美国方面派军机供他出行，扩大其住所及集会的飞行限制，并采取前总统或总统候选人从未有过的安保措施。

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伊朗外交部驳斥暗杀指控

在德黑兰，伊朗外交部发言人巴盖伊（Esmail Baghaei）驳斥了这一报道，称其"完全没有根据，纯属无稽之谈"，并说这是一个由以色列相关团体策划的阴谋，目的是让伊朗与美国的关系更复杂。官媒伊朗通讯社（IRNA）报道称，巴盖伊表示，过去类似的指控已被证明是"错误的"。

巴盖伊表示："在当下重提这个指控，是一个由反伊朗的犹太复国主义和反伊朗团体策划的令人作呕的阴谋，旨在使美伊问题更加复杂。"

刑事诉状称，虽然官员们判定沙克里提供的部分信息是虚假的，但有关暗杀特朗普的计划以及伊朗愿意为此支付巨款的陈述被认为是真实的。

此外，伊朗代理人还对特朗普竞选团队成员的电子邮件进行了黑客入侵和泄露，官员评估称其目的是干预总统选举并破坏特朗普的竞选活动。

情报官员曾表示，伊朗反对特朗普连任，认为他更可能加剧美伊之间的紧张关系。上届特朗普政府终止了与伊朗的核协议，重启对伊朗的制裁，并下令杀死被列为恐怖分子的伊朗将军苏莱曼尼（Qassem Soleimani），伊朗领导人曾誓言复仇。

特朗普的发言人史蒂文·张（Steven Cheung）表示，特朗普已知晓暗杀阴谋，但这不会阻止他"重返白宫并恢复世界和平"。

"坚持不懈地追捕这些恶行者"

美国联邦官员称，这属于伊朗对在美国领土上袭击美国政府官员的持续性行动之一。例如，去年夏天，美国司法部曾指控一名与伊朗有联系的巴基斯坦男子参与针对美国官员的雇佣杀人阴谋。

美国司法部长加兰（Merrick Garland）周五在一份声明中表示："世界上存在少数威胁美国国家安全的行为主体，伊朗便是其中之一。"联邦调查局局长雷伊（Christopher Wray）称此案显示了伊朗"持续无所顾忌地试图打击美国公民，包括特朗普、其他政府领导人以及批评德黑兰政权的异见人士。"

纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）表示："必须阻止这种行动。今天的指控再次向那些继续实施此类行动的人发出信息--无论他们身处何地，我们将坚持不懈地追捕这些恶行者。"

（综合报道）

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