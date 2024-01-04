伊朗爆炸恐袭：德黑兰指控以色列

（德国之声中文网）周四，中国国家主席习近平就伊朗发生严重恐怖袭击事件向伊朗总统莱希致慰问电。他在电文中向遇难者表示哀悼，向伤者和遇难者家属致以慰问。习近平强调，中方反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责恐怖袭击行为，坚定支持伊朗维护国家安全稳定的努力。

周三，伊朗南部克尔曼省的萨赫卜扎曼清真寺附近发生连环爆炸。事件发生后的数小时内，报告的死亡人数一度上升到超过一百，此外据报还有一百多人受伤。周四，伊朗官方将此前公布的死亡人数从95人更正为84人。这是伊朗伊斯兰共和国建立45年以来最严重的一次恐怖袭击。

德国和欧盟也对这一血腥袭击发出谴责。欧盟外交政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周三晚与伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉汉（Hossein Amir-Abdollahian）通话，表达了慰问。博雷利在社交媒体上表示，他“对这一恐怖袭击进行了最严厉的谴责”。

伊朗政府宣布周四全国举行哀悼。爆炸袭击的背景尚不清楚。

大量伊朗人在苏莱曼尼的忌日聚集在其墓地

以色列还是IS？

爆炸发生在已故伊朗军方将领苏莱曼尼（Qassem Soleimani）的坟冢近旁。1月3日是苏莱曼尼的忌日，据伊朗媒体报道，当时有数百人聚集在苏莱曼尼的墓地，纪念这位于2020年在巴格达机场遭美方无人机袭击身亡的前指挥官。

德黑兰指责爆炸袭击的幕后是以色列和美国。伊朗最高宗教领袖哈梅内伊宣称将采取“严厉的反应”。华盛顿否认与袭击事件有关。

柏林中东和全球秩序研究中心（CMEG）的主任法图拉-内贾德（Ali Fathollah-Nejad）认为，策划伊朗此次爆炸的应该不是以色列。他对德国之声表示，“以色列在这个时间点发动这样一次首要针对平民的行动的可能性不大。”

美国南卡罗莱纳州克雷姆森大学（Clemson University）的中东问题专家阿齐兹（Arash Azizi）也不认为以色列是袭击的指使。他指出，目前以色列并不想与伊朗发生军事对抗；此外尽管以色列被怀疑对伊朗的核武科学家和共和国卫队成员实施过定点袭击，但迄今没有对平民下过手。

阿齐兹认为，有迹象显示，袭击事件的背后是“伊斯兰国呼罗珊省”(ISPK)组织，这是“伊斯兰国”（IS）的一个分支，主要在阿富汗境内活动。属于逊尼教派的该组织视伊朗及其代表的什叶派为伊斯兰教的威胁。

（综合报道）

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