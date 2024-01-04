伊朗爆炸恐袭：伊斯兰国宣称犯案

（德国之声中文网）逊尼派极端主义军事组织「伊斯兰国」（ISIS）在附属的Telegram频道上声称，该组织犯下周三（1月3日）的2起爆炸案，由2名成员引爆了爆炸装置。

白宫发言人柯比（John Kirby）表示，美国无从置喙或怀疑伊斯兰国的说法。

这次爆炸导致近100人丧命，还有280多人受伤，是1979年伊朗伊斯兰共和国建立45年以来最致命的攻击。

爆炸事件发生在伊朗南部克尔曼省的萨赫卜扎曼清真寺附近，该处埋葬着已故伊朗前指挥官苏莱曼尼（Qasem Soleimani），而3日正是他的忌日。 2020年，苏莱曼尼在伊拉克遭美国无人机袭击身亡。

伊朗誓言复仇

在伊斯兰国声称犯案之前，伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）已出面谴责这起爆炸案是“令人发指、惨无人道的罪行”，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Khamenei）誓言展开报复。

稍早，非营利组织“反对伊朗核武联盟」（United Against Nuclear Iran）的伊朗专家阿拉比（Kasra Aarabi）向DW表示，这场攻击本身“无疑具有伊斯兰国在伊朗的所有行动特征”。

阿拉比认为，这一点对伊朗政府来说很方便，“当局可能会怪罪伊斯兰国，从而让伊朗的伊斯兰革命卫队（IRGC）能做反击”；此外，这也会给伊朗政权一个借口，进一步打压伊朗人民。

爆炸造成80多人死亡

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先前德黑兰指责爆炸袭击的幕后是以色列和美国。不过，柏林中东和全球秩序研究中心（CMEG）的主任法图拉-内贾德（Ali Fathollah-Nejad）认为，策划伊朗此次爆炸的应该不是以色列。他对DW表示，“以色列在这个时间点发动这样一次首要针对平民的行动的可能性不大。”

美国南卡罗莱纳州克雷姆森大学（Clemson University）的中东问题专家阿齐兹（Arash Azizi）也不认为以色列是袭击的指使。他指出，目前以色列并不想与伊朗发生军事对抗；此外尽管以色列被怀疑对伊朗的核武科学家和共和国卫队成员实施过定点袭击，但迄今没有对平民下过手。

阿齐兹认为，有迹象显示，袭击事件的背后是“伊斯兰国呼罗珊省”（ISPK）组织，这是“伊斯兰国”的一个分支，主要在阿富汗境内活动。伊斯兰国视伊朗及其代表的什叶派为伊斯兰教的威胁。

各国谴责

周四，中国国家主席习近平就伊朗发生严重恐怖袭击事件向伊朗总统莱希致慰问电。他在电文中向遇难者表示哀悼，向伤者和遇难者家属致以慰问。习近平强调，中方反对一切形式的恐怖主义，强烈谴责恐怖袭击行为，坚定支持伊朗维护国家安全稳定的努力。

德国和欧盟也对这一血腥袭击发出谴责。欧盟外交政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周三晚与伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉汉（Hossein Amir-Abdollahian）通话，表达了慰问。博雷利在社交媒体上表示，他“对这一恐怖袭击进行了最严厉的谴责”。

伊朗政府宣布周四全国举行哀悼，并号召民众在周五（5日）上街抗议。据伊朗国营媒体报导，周五将举行爆炸受害者的葬礼。

大量伊朗人在苏莱曼尼的忌日聚集在其墓地

（综合报道）

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