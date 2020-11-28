伊朗欲提高浓缩铀丰度

（德国之声中文网）浓缩铀是制造核武器所需的一个重要原料。2015年签署的国际社会与伊朗的核协议正为阻止伊朗有此能力。然而，自美国单方面宣布退出该协议后，德黑兰当局也减少了同其它协议伙伴的合作，重新启动铀浓缩。现在，情况再度激化：据总部位于维也纳的国际原子能机构称，伊朗政府以信函方式声明，将把浓缩铀丰度提高至协议签署之前的水平。该机构一名发言人对法新社表示，伊朗告知国际原子能机构，地下核设施福尔多将把浓缩铀丰度提高至20%，以实施伊朗议会新近通过的一项法律。

这位发言人指出，这将是对国际核协议的进一步违反。他指出，信函中未说明，伊朗将何时开始实施。

重返原先水平

2015年签署的核协议规定，伊朗只能生产最高丰度为3.67%的浓缩铀。但在美国总统特朗普不顾欧洲签约伙伴的反对单方面宣布退出该协议后，伊朗从2019年起便无视相关责任，使浓缩铀丰度超过所允许的水平，目前为4.5%。武器级浓缩铀需达到90%的丰度。在核协议达成前，伊朗已能生产丰度为20%的浓缩铀。

维也纳一名外交官对法新社表示，这是对核协议的又一次打击，因为，德黑兰当局由此对美国的制裁继续做出反应，一步步违反协议中对其核活动的限制规定。

根据国际原子能机构去年11月公布的最后一次报告，伊朗已将其浓缩铀丰度提高至超过协议规定的3.67%的水平，但尚未越过4.5%，此外，伊朗继接受国际原子能机构非常严格的核查。

核科学家被刺杀后局面激化

但是，随着去年11月底伊朗核科学家法赫里扎德（Mohsen Fachrisadeh）被谋杀，紧张关系加剧。伊朗指控以色列要对谋杀行为负责，德黑兰政界强硬派发誓将采取反制措施，伊朗议会通过一项有争议法案，要求每年至少生产和储存120公斤丰度为20%的浓缩铀。该法案还要求终止国际原子能的核查。核查的目的是，防止该国开发核武器。

迄今，伊朗政府还没有接受议会的这一决议，该决议也受到伊朗协定签约国中国、法国、英国、俄罗斯、德国等5国的反对，他们要求德黑兰当局“不要危及未来”。

这些签字国仍寄希望于即将上任的美国下届总统拜登。这位民主党人已发出信息：美国将有条件重返旨在限制伊朗核计划的名为《联合全面行动》（JCPOA）的伊朗核协议。

德国外长马斯指出，这一曾被欢呼为历史性文件的伊朗核协议目前正处于十字路口。他表示，鉴于华盛顿发出了原则上积极的信号，军控协议是否还有生命力，现在就看伊朗了。上星期，马斯对德黑兰发出呼吁：“不要错过了现在的这一机会，它是最后一个时间窗口”。

凝炼/李鱼（德新社、路透社）

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