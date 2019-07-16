伊朗：欧洲联合舰队若进入波斯湾将被视为"挑衅”

（德国之声中文网）伊朗驳回了英国有关在波斯湾组建欧洲海军使命的建议。伊朗政府发言人拉比艾（Ali Rabiei）表示："我们获悉，欧洲计划向波斯湾派遣一支海军编队。这是一个充满敌意的信号，是一种挑衅，只会增加紧张关系。"

一周前，英国油轮"Stena Impero"在霍尔姆兹海峡被扣押后，英国宣布，将组建欧洲舰队进驻海湾地区，以保障航运安全。周四，伦敦命令海军为前往霍尔木兹海峡的船只提供保护。

伊朗政府发言人拉比艾

法国、意大利和丹麦都表示支持英国的提议。但法国政府同时强调，不会像该地区增派军舰，但愿意提供信息，并让该海域的法国军舰提供协助。德国联邦政府迄今为止，尚没有就德国海军是否会参与这一使命表明态度。各国间也尚未就此问题签署协议。

今年7月4日，伊朗油轮"Grace 1"在直布罗陀被扣押。因为英国当局怀疑伊朗违反国际禁令，向叙利亚提供原油。德黑兰则驳斥了直布罗陀当局的指控，并形容这是"海盗"行为。

美国拍摄的霍尔木兹海峡卫星图片

2018年5月，华盛顿宣布退出伊朗国际核协议，并开始对伊朗实施|"最大压力"政策以来，伊朗同美国的关系日趋紧张。伊朗方面则多次发出威胁称，他们将封锁连接波斯湾和阿曼湾的霍尔木兹海峡。全球海运原油的大约三分之一要通过霍尔木兹海峡。五月以来，此地区发生的一系列事件是波斯湾局势不断紧张化。5月12日，阿联酋称该国四艘商船遭到破坏。一个月后，两艘油轮穿越霍尔木兹海峡后在阿曼湾遭到袭击。美国称，伊朗革命卫队应对上述袭击事件负责。

位于伊朗阿拉克的重水反应堆

德黑兰计划重启反应堆

作为对美国退出核协议的回应，伊朗在今年五月宣布，不再履行该协议中伊方承诺的义务。目前，德黑兰政府又表示，可能将会重启一个重水反应堆。伊朗官方通讯社报道称，该国核能机构负责人萨勒赫（Ali Akbar Salehi）前不久会晤议院代表时宣布重启位于阿拉克的一个核设施。阿拉克的重水反应堆可以制造武器级的钚。

达扬 / 文木 （德新社，法新社，路透社）