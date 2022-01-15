 伊朗核谈判前景乐观 美国希望全力抗中压俄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2022

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时政风云

伊朗核谈判前景乐观 美国希望全力抗中压俄

伊朗、欧洲、美国近期都释放出了核问题谈判的积极信号，表示有信心达成新协议。分析人士指出，这是因为西方国家希望抑制全球油价高涨的势头，也因为美国想要避免同时对付俄罗斯、中国、伊朗这三个对手。

伊朗外长阿卜杜拉希扬

伊朗外长阿卜杜拉希扬

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长期以来，隐蔽船只位置一直是军方才能掌握的技术，但由于伊朗、委内瑞拉政府以及一些船运公司需要规避美国制裁令，秘密非法运送原油产品，船只隐形技术的应用和需求也变得越来越普遍。

伊朗、中国和俄罗斯周五(1月21日)在北印度洋举行了第三次联合海军演习。伊朗军方发言人称， “此次演习的目的是加强区域安全极其基础，扩大三国多边合作，共同支持世界和平、海上安全，打造海洋命运共同体。”

中伊双方于去年三月签署了25年全面合作计画协议，并在今年一月宣布启动该合作协议，这一广泛的伙伴关系将涵盖能源、安全、基础设施和通信等领域。

(德国之声中文网) 德黑兰方面2月23日表示，旨在恢复伊朗核协议的谈判已经进入了关键阶段。伊朗外长阿卜杜拉希扬(Hossein Amir-Abdollahian)说，伊朗方面希望西方国家能够在近期从现实主义的角度来解决一些敏感且重要的问题。他对达成协议"有信心"，但同时也强调了伊朗不会在谈判中放弃其"红线"。

美国时任总统特朗普2018年宣布退出伊朗核协议，并恢复经济制裁。随后，伊朗方面也宣布退出协议，同时加快推进核武器研发计划。拜登总统2021年初上任后，新协议的谈判重新走上正轨。值得一提的是，目前在维也纳参加与伊朗谈判的国家是中国、德国、法国、英国、俄罗斯。美国只能间接参与。

最近几天，法国、德国、美国、伊朗都透露谈判已经获得进展。德国总理肖尔茨(Olaf Scholz)说，目前的谈判已经到了"关键时刻"，"完成谈判的所有要素"都已经摆在台面上。

集中精力打击中俄 美国急需缓和伊朗局势

目前，全球原油价格持续走高，西方与俄罗斯交恶更进一步恶化了局势。在这一背景下，伊朗核协议呈现曙光就尤其引人注意。分析人士认为，全球各国出现的通货膨胀、近期石油供应短缺以及国际政治形势的变化导致相关各国推动伊朗核协议的动机格外强烈。

伊朗核问题谈判一直在维也纳举行

伊朗核问题谈判一直在维也纳举行

尽管美国国务院表示，对俄罗斯的制裁"不会针对石油和天然气的输出"。但是作为全球三大油气出口国之一的俄罗斯，其外交及经济状态变化将不可避免地增加不确定性，导致价格高涨。

路透社还分析指出，乌克兰危机引起的美俄交恶，已经促使俄中关系更加紧密，这可能会挫败美国遏制中国崛起的长期目标。而同时面对中国、俄罗斯、伊朗三大冲突对手，显然超出了白宫的军事、外交、经济能力。因此，美国领导层需要集中精力解决好眼前的紧迫问题(俄罗斯)以及长期层面的首要问题(中国)，而伊朗则是既不紧迫也不重要的矛盾，可以先行缓和。路透社总结认为，这是伊朗核协议谈判近期取得重大进展的深层次原因。

(法新社、路透社)

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