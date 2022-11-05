伊朗：是谁在对女学生发起毒气袭击？

（德国之声中文网）从2022年11月以来，关于伊朗女子学校或者大学生女生宿舍发生不明中毒事件的新闻报道就不断增加。截至3月初，初步统计伊朗全国应该有15座城市的超过1000名女学生中毒。

在接受官方媒体采访时，受害者报告说，她们在中毒前突然“被一种像是腐烂水果或是臭鸡蛋或是浓烈香水的气味”所包围，然后就感到呼吸困难。一些人中毒之后晕倒，被朋友拖拽到室外。还有一些受害者出现了眩晕和恶心症状，很多被送到医院治疗。

“90%的案例是出于压力”，伊朗内政部长瓦希迪（Ahmad Vahidi）在上周的一次新闻发布会上说。总统莱西委托（Ebrahim Raisi）他去调查这些中毒事件。伊朗卫生部副部长帕纳西（Yunus Panahi）此前表示，他怀疑这些袭击事件目的是迫使这些女子学校关闭。周一（3月6日）伊朗最高精神领袖哈梅内伊指责“投毒是不可原谅的犯罪行为，必须处以重罚”。

教师工会敲响警钟

“学生家长已经表示了抗议”，德黑兰一位47岁的母亲在接受德国之声采访时说，“很多人都在考虑，不再送孩子去学校了。我的女儿已经成年，她是一名大学生。她对我说，这类针对女生宿舍的毒气袭击事件就是从去年全国抗议的时候开始的。其实几个月来都有相关的报道，只是没人当回事。”

目前已经有15个城市的1000多名女生中毒

伊朗教师工会协调委员会已经发起了全国性的抗议行动。“不管这些毒气袭击事件背后主使是谁，他们都应该知道，学生的安全是我们不可逾越的红线”，德黑兰教师工会成员哈比比（Mohammed Habibi）在社交媒体上表示。在过去几年中，哈比比曾经多次因为发起罢工的呼吁而被监禁。

在互联网上有很多关于女孩和女大学生在伊朗各地中毒的消息和影像资料。“也许有人开发了毒气，是要试验其杀伤力？”——有一些伊朗网友这样猜测道。

内政部长瓦希迪表示，没有人相信这一系列显然是有组织的袭击事件背后“没有动机”。瓦希迪曾任伊朗国防部长和革命委员会将领，多年来一直在国际刑警组织的追缉名单上。他参与了1994年发生在布宜诺斯艾利斯针对一个犹太社区中心的炸弹袭击事件，当时有85人遇难。

“瓦希迪的说法很可笑”，伊朗记者哈吉扎德（Moloud Hadschisadeh）在接受德国之声采访时说，“过去10到15年之间，伊朗的权力机器在全国安装了密集的监控摄像头网络。当局甚至对于谁在没有佩戴头巾的情况下驾驶了哪辆汽车都了如指掌。因为只要被发现，汽车的车主就会收到一条警告短信。安全部门甚至还宣称他们清楚地知道谁在什么时候参加了哪一场抗议活动。抗议者常常在事后数天内就在家中被捕。现在他们又自称，完全不知道这1000多名女孩子究竟是怎么被投毒的？”

九年前的泼酸袭击

哈吉扎德曾经多次因为报道伊朗抗议运动而被捕。2021年，这位女记者被判处一年监禁。在入狱之前，她逃出了伊朗，现在生活在挪威。“从11月起，我一直在关注这些袭击，并且在网上进行报道。这些毒气袭击事件让我联想起2014年发生在伊斯法罕的泼酸袭击事件。当时在伊斯法罕有数十名妇女被人泼了硫酸，就是因为她们没有按照正统规定佩戴头巾。这些都是由年轻男子作案的有组织袭击行动，他们从来没有被逮捕过，就像是现在这些有组织发动毒气袭击的人一样。”

最先发生中毒事件的是被视为什叶派圣地的库姆，那里的民风极为保守。伊朗的极端伊斯兰主义组织要求禁止女童上学。2022年11月，当最初关于女子学校发生神秘投毒事件的消息传出时，伊朗全国的抗议浪潮正处于高峰时期。在很多学校都举行了呼吁维护女子权利的抗议活动，口号是“女孩子们，活出你们的自由”。

引发这场抗议运动的导火索是22岁的年轻女子阿米尼在被道德警察监禁期间死亡。伊朗政府指控记者和“外国势力”煽动了抗议浪潮，并指责以色列和反对派组织“伊朗人民圣战者”是这些投毒袭击背后的主使。



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