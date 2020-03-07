伊朗新年将至 德黑兰或有三四成居民感染新冠？

（德国之声中文网）伊朗国家航空公司暂停飞往欧洲的航班。德黑兰民航局一位发言人周日（3月8日）表示： "欧洲国家对伊朗航空公司的航班施加了限制，原因不详。"伊朗航空公司因此决定暂停所有飞往欧洲的航班。到目前为止，已经有12个国家在对来自伊朗的乘客进行新冠病毒检测时，发现有人检测结果为阳性。

德黑兰面临大规模感染？

实际上现在伊朗的旅行季节还没有真正开始。该国最受欢迎的旅行季节始于3月中旬。尤其是首都德黑兰的居民喜欢利用为期两周的假期旅行度假，春分时节也是伊朗新年的开始。据伊朗传染病研究中心负责人马尔达尼（Masoud Mardani）的估计，到3月20日伊朗这个重大节日到来之时，德黑兰将有30％至40％的居民感染新冠病毒。

这位国家传染病研究中心负责人上周四（3月5日）做出了这一预测。对于一个拥有890万人口的大都市来说，这将意味着有250万到350万人被感染。如果死亡率为2％的话，那么仅首都就会有5万至7万人丧生。然而，第二天马尔达尼便改口说，他所说的时间并非是春分，而且所指的地区不仅仅是德黑兰。

德黑兰购物区的消毒人员

相互矛盾的数字和三心二意的措施

目前伊朗的官方媒体频繁采访专家，但是他们的说法常常相互矛盾。伊朗宗教和政治领导人敦促当局传播"好消息"。因此，官方公布的信息与一些媒体报道相矛盾。例如周日官方公布的新冠疾病死亡人数在24小时内增加了49人，增加到194。全国范围内确诊感染病例为6566人。

然而，吉兰省卫生官员穆罕默德·侯赛因·戈尔巴尼（Mohammad Hussein Gorbani）周日在新闻门户网站YJC表示，仅位于德黑兰西北部的吉兰省，就已有200人死于冠状病毒。但过后不久，该访谈被从网站上撤下。紧接着与强硬派人物亲近的法尔斯通讯社采访了戈尔巴尼。

这一次他纠正了自己的说法，称"死亡人数指的是过去16天内所有死于呼吸道疾病的人，与新型冠状病毒无关。"但是法尔斯通讯社的记者并没有提问为什么该省一下子有这么多人突然死于呼吸道疾病。

自3月4日以来，由于病毒的迅速传播，吉兰省的几个城市已宣布最高级别警报，并对南部地区的旅客封锁了出行道路。而最早被发现新冠病毒的德黑兰以南的库姆市（Qom）已经被德国罗伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）列为危险区域，但是该地区却没有采取早期措施进行隔离。

受病毒感染和死亡的高级政客

死于新冠肺炎的人中也有高级政治家和官员，例如来自德黑兰的保守党议员法特梅尔·拉赫巴尔（Fatemehr Rahbar）和革命领袖哈梅内伊的顾问、仲裁委员会成员穆罕默德·米尔默哈马迪（Mohammad Mirmohammadi）。据报道死者中还有一位前伊朗驻叙利亚大使。除此此外，还有许多政治人物和高官被隔离。

推特活跃人士和纪录片制片人哈马德·贾拉利·卡沙尼（Hamad Jalali Kashani）曾在大选前宣称，新冠肺炎爆发是凭空捏造的，是为了吓唬选民，减少参选人数。现在，卡莎尼已因感染病毒而命丧黄泉。

由于担心病毒在政客们之间继续传播，上周伊朗决定暂时关闭议会。据媒体报道，目前已有23名伊朗国会议员感染了新冠病毒。据伊朗国家电视台报道，因担心被传染，政客们现在尽可能避免出现在公众场合。但是上百万的国家公务员仍须照常上班。

伊朗革命卫队指挥官侯赛因·萨拉米（Hossein Salami）试图将病毒的流行归咎于美国。 萨拉米在星期四表示："这可能是美国进行的生物武器攻击。" 他说，伊朗现在处于一场生物战争之中。 但是他强调："在抵制病毒的这场斗争中，我们也将获胜。美国必须明白，如果它传播了病毒，最后病毒将归还给他们。"