伊朗新冠疫情与信任危机

（德国之声中文网）因为新冠病毒迅速蔓延，伊朗北部吉兰省多个城市的警报已经升到最高级。吉兰省位于首都德黑兰以北200公里处的里海岸边，是伊朗最受欢迎的旅游胜地。

年轻的母亲沙赫拉（Shahla）向德国之声表示："当德黑兰的学校因新冠病毒被关闭时，很多人都涌向北部。"

沙赫拉在里海岸边的一个小镇长大。如今她与家人一起住在首都德黑兰。但是她对人们不顾当局的旅行禁令仍然前往北部感到愤慨。沙赫拉说："我的母亲仍然住在那里。她告诉我附近的邻居有两人最近死于重感冒，其家人现在被隔离。"

戴口罩的卖花女

局面严重

直到上周末吉兰省省长发布旅行警告时，人们才知道疫情的严重程度。 伊朗议员贾法扎德赫（Gholam Ali Jafarzadeh）证实，吉兰的医院已经人满为患，现在急需医疗设备。对于官方公布的新冠肺炎死亡案例，他表示怀疑。他估计死亡人数更多。他的议会同事，来自吉兰省的新当选议员拉梅萨尼（Mohammad Ali Ramezani）已死于新冠肺炎。

伊朗当局现在不知所措。与国家卫生部的预测相反，最近几天情况急剧恶化。死亡人数和新感染人数不断增加。除中国外，再没有其他国家像伊朗这样有如此多的人死于新冠病毒。

虽然美国在2018年宣布退出国际核协议之后恢复了对伊朗的制裁，但是药品和医疗设备之类的人道主义物品不在制裁之列。尽管如此，伊朗实际上无法在国际市场上买到医疗用品，因为银行害怕受到美国的制裁，不想与德黑兰建立业务外来。

世卫送到伊朗的援救物资

民众的无视

社会学家帕万迪（Saeed Paivandi）告诉德国之声记者："政府与人民之间的关系受到严重影响。" 他强调指出，"政府遭受巨大的信任损失，在当前的严峻形势下更为突出。由于缺乏信任，社会无视国家的信息。当局常常出尔反尔是原因之一。"

最近几个月来，伊朗人对当局的不信任大幅度增加。1月初乌克兰客机被击落一事，当局在3天后才承认是出于疏忽酿成的惨案。而在2019年11月动乱中丧生的示威者人数至今不详。

此外，新冠病毒已经在圣城库姆（Ghom）传播的消息也被封锁了很长时间。位于首都德黑兰以南130公里处的库姆地区早就被德国的传染病研究中心罗伯特-科赫研究所列为"危险地区"。然而，伊朗政府无法让库姆的神职人员们相信局势的危险性。该城市没有被隔离，因为神职人员认为，这样做对"安葬在那里的什叶派圣徒来说是一种侮辱"。

德黑兰城内的蔬菜市场顾客稀少

需有一个运作良好的公民社会

伊朗艾滋病毒和艾滋病防治中心负责人兼德黑兰医科大学传染病学教授莫拉兹（Minoo Mohraz）认为，现在隔离措施已无多大作用。目前，她经常接受官方媒体的采访。

在社交网络站上，莫拉兹被咒骂为"骗子"。她曾主张采取隔离措施。许多伊朗人认为，这位医学家是迫于压力才改变了说法。尽管如此，莫拉兹在科学界很有名望，并且积极服务于公民社会。她说："近年来，伊朗人民经历了对非政府组织的系统性压迫，……现在政府面临巨大挑战。由于失去信任，它需要获得公民社会的支持。但是几乎没有可信赖的活动家能够提供帮助。"