伊朗政府祭大招： 打压异议人士 切断网络

为了控制各地的抗议浪潮，伊朗政府大规模逮捕社会活动人士，涉及行业广泛，包括作家、运动员、歌手、电影制片人等等。与此同时，政府也进行了严厉的网络管制。
（德国之声中文网）"网速还是那么慢，我感觉和世界脱钩了" ， "这次连VPN也连不上。" ， "WhatsApp或Signal这样的通讯软件也被封锁了。" 伊朗网民纷纷指责政府的封网。有民众反应，从10月初开始，可以使用Skype免费给伊朗打电话，但反过来就不好用了。德黑兰的当地居民表示，现在街道在白天比较安静。这个礼拜是伊朗的一个长周末。周三是个假期，周四和周五是伊朗的周末。星期六开始，学生们都回来了，可能会出现新的抗议活动。
为了阻止民众上街抗议，警察和安全部队目前任意逮捕民间社会活动人士。周三，一名叫做Amir Mirmirani的程序员被逮捕。他是伊朗最知名的科技博客博主。他的播客已经开了十几年，内容是关于编程、创办创业公司、使用数据库和安全上网的技巧等等。
据他的姐姐说，安全人员找借口进入了他的公寓。他们先是按了门铃，并声称是天然气管理局要进行例检。门一打开，他们就在没有出示逮捕证的情况下强行带走了Amir Mirmirani。他此前在Youtube视频中公开批评政府封锁网络。他是为数不多的反对互联网 "国有化"计划的专家之一。最近几天，这批IT专家中有五人被逮捕。
国家希望伊朗的互联网国有化，这样一来，境外媒体更难了解及核实当地的真相。日前，22岁的伊朗姑娘阿米尼（Mahsa Amini）因为穿著被认为不合适的衣服，被德黑兰所谓的“道德警察”逮捕并带到警察局，在那里她陷入了昏迷。三天后，她在一家医院去世。她的死亡引发了广泛的愤怒，伊朗各地因此爆发了大规模的抗议示威。报道此案的记者被逮捕，但不仅如此，支持抗议浪潮的人也遭到逮捕。比如摄影记者Yalda Moaiery。她在德黑兰为《泰晤士报》、《彭博社》、《费加罗报》等多家知名国际媒体工作。总部设在纽约的保护记者委员会（CPJ）报告说，截至10月4日，至少有35名记者在伊朗被逮捕。
已知、公开的拘留名单很长，涉及各行各业，包括足球运动员、歌手、学生、电影制片人，尤其是女性活动人士。作家、女性活动人士Asieh Amini接受德国之声采访时表示："在伊朗姑娘阿米尼的葬礼后不久，逮捕浪潮在库尔德斯坦开始了"。在挪威流亡的她统计了一份过去三周内被监禁的女性活动家的名单。这些人中就包括Bahareh Hedayat,，她于10月3日被捕。2009年伊朗总统选举后的大规模反政府示威活动 以来，这名41岁的活跃人士多次被捕，并曾被判7年徒刑，她并没有公开评论过最近的这波抗议活动。Asieh Amini 说："在我看来，安保人员只是在全国范围内去逮捕已知的女性活动人士。他们没有明白，我们现在所经历的抗议活动不可能受到这些老面孔的影响……参加抗议的年轻人在自己的小团体中决定何时何地举行集会。这就是为什么政府难以扑灭这波反对浪潮的原因。"
与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切的媒体"Javan"报道，90%的示威者都在25岁以下。报道称他们是新一代的 "骚乱者"。伊朗精神领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Chamenei）指责这些抗议活动是境外势力煽动的阴谋。他说：“国家政权拒绝理解人民和他们的愤怒，政府的反应是镇压"。
迄今为止，有多少抗议运动的支持者被杀或被捕，并没有清楚的官方数字。伊朗人权组织IHR统计，截至10月4日，至少有154人被杀害，其中许多人遭到枪杀。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。