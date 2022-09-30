伊朗政府祭大招： 打压异议人士 切断网络

（德国之声中文网）"网速还是那么慢，我感觉和世界脱钩了" ， "这次连VPN也连不上。" ， "WhatsApp或Signal这样的通讯软件也被封锁了。" 伊朗网民纷纷指责政府的封网。有民众反应，从10月初开始，可以使用Skype免费给伊朗打电话，但反过来就不好用了。德黑兰的当地居民表示，现在街道在白天比较安静。这个礼拜是伊朗的一个长周末。周三是个假期，周四和周五是伊朗的周末。星期六开始，学生们都回来了，可能会出现新的抗议活动。

为了阻止民众上街抗议，警察和安全部队目前任意逮捕民间社会活动人士。周三，一名叫做Amir Mirmirani的程序员被逮捕。他是伊朗最知名的科技博客博主。他的播客已经开了十几年，内容是关于编程、创办创业公司、使用数据库和安全上网的技巧等等。

据他的姐姐说，安全人员找借口进入了他的公寓。他们先是按了门铃，并声称是天然气管理局要进行例检。门一打开，他们就在没有出示逮捕证的情况下强行带走了Amir Mirmirani。他此前在Youtube视频中公开批评政府封锁网络。他是为数不多的反对互联网 "国有化"计划的专家之一。最近几天，这批IT专家中有五人被逮捕。

全球各地声援伊朗民众抗议 巴黎 世界许多地方的人们都对伊朗的抗议活动表达了团结声援。在法国首都巴黎，示威者周日（10月2日）从共和国广场游行到民族广场，呼喊口号：“打倒伊斯兰共和国”、“打倒独裁者”。

全球各地声援伊朗民众抗议 伊斯坦布尔 在土耳其最大城市伊斯坦布尔，数百人参加了声援集会，其中有不少伊朗裔女性。她们喊出反对伊朗政府的口号，以及此次抗争运动的呼声“女性、生命、自由”。在库尔德居民数量最多的土耳其东南部城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）和西海岸城市伊兹米尔（Izmir），也有以女性为主的街头声援活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 柏林 约五千人在德国柏林抗议伊朗政府的暴行。人们呼吁国际社会对伊朗民众展示团结，制止对女性的杀害。伊朗在德国流亡社团的一位发言人要求伊朗政府停止流血镇压，实行改革。

全球各地声援伊朗民众抗议 贝鲁特 在中东地区，大批民众对伊朗的抗议运动表达团结和支持。在黎巴嫩首都贝鲁特，妇女们在国立博物馆前集会，要求停止对女性的暴力。

全球各地声援伊朗民众抗议 洛杉矶 在美国，人们也举行了自发集会，表达对伊朗女性的声援。如图在加州洛杉矶的市政厅前，一群示威者者打击一种名叫 Daf 的手鼓奏乐。过去这个周末，在伦敦、东京和马德里都有声援伊朗抗议的示威活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 德黑兰沙里夫大学 自示威爆发以来，伊朗许多大学的学生纷纷起来抗议该伊斯兰共和国的领导层及其压制政策。在德黑兰的沙里夫大学，安全力量对学生和教授进行了暴力镇压。有关视频和图片在网络上广为传播。



国家希望伊朗的互联网国有化，这样一来，境外媒体更难了解及核实当地的真相。日前，22岁的伊朗姑娘阿米尼（Mahsa Amini）因为穿著被认为不合适的衣服，被德黑兰所谓的“道德警察”逮捕并带到警察局，在那里她陷入了昏迷。三天后，她在一家医院去世。她的死亡引发了广泛的愤怒，伊朗各地因此爆发了大规模的抗议示威。报道此案的记者被逮捕，但不仅如此，支持抗议浪潮的人也遭到逮捕。比如摄影记者Yalda Moaiery。她在德黑兰为《泰晤士报》、《彭博社》、《费加罗报》等多家知名国际媒体工作。总部设在纽约的保护记者委员会（CPJ）报告说，截至10月4日，至少有35名记者在伊朗被逮捕。

政府的打压

已知、公开的拘留名单很长，涉及各行各业，包括足球运动员、歌手、学生、电影制片人，尤其是女性活动人士。作家、女性活动人士Asieh Amini接受德国之声采访时表示："在伊朗姑娘阿米尼的葬礼后不久，逮捕浪潮在库尔德斯坦开始了"。在挪威流亡的她统计了一份过去三周内被监禁的女性活动家的名单。这些人中就包括Bahareh Hedayat,，她于10月3日被捕。2009年伊朗总统选举后的大规模反政府示威活动 以来，这名41岁的活跃人士多次被捕，并曾被判7年徒刑，她并没有公开评论过最近的这波抗议活动。Asieh Amini 说："在我看来，安保人员只是在全国范围内去逮捕已知的女性活动人士。他们没有明白，我们现在所经历的抗议活动不可能受到这些老面孔的影响……参加抗议的年轻人在自己的小团体中决定何时何地举行集会。这就是为什么政府难以扑灭这波反对浪潮的原因。"

与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切的媒体"Javan"报道，90%的示威者都在25岁以下。报道称他们是新一代的 "骚乱者"。伊朗精神领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Chamenei）指责这些抗议活动是境外势力煽动的阴谋。他说：“国家政权拒绝理解人民和他们的愤怒，政府的反应是镇压"。

迄今为止，有多少抗议运动的支持者被杀或被捕，并没有清楚的官方数字。伊朗人权组织IHR统计，截至10月4日，至少有154人被杀害，其中许多人遭到枪杀。

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