 伊朗政府宣布将对德国之声进行制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2022

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伊朗政府宣布将对德国之声进行制裁

伊朗外交部宣布对一些欧洲政治家、记者、机构和公司进行制裁，其中包括了德国之声的波斯语编辑部员工。

德国之声波斯语编辑部被伊朗政府加入制裁名单

德国之声波斯语编辑部被伊朗政府加入制裁名单

（德国之声中文网）伊朗当局周三（10月26日）将德国之声的波斯语编辑部加入其受制裁的机构和个人名单。此外，本次宣布的制裁还影响到两家德国公司和德国《图片报》的两名编辑。

伊朗外交部透过一份声明宣布了这些制裁，并且指责名单上的个人和公司「支持恐怖主义」，制裁措施包括禁止入境和冻结在伊朗的资产。伊朗经常把抗议者称为「恐怖分子」，自从9月16日，22岁的库尔德族女子阿米尼（Jina Mahsa Amini）在拘留所死亡以来，各种大小型抗议活动在伊朗遍地开花

德国之声：无法接受

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）对此表示谴责，并指出制裁不会影响德国之声对伊朗的报道：「我们现在被列入这样的名单，不会阻止我们向伊朗的用户提供可靠的信息。」

林堡接着说：「一段时间以来，伊朗政权一直在威胁我们波斯语编辑部的同事和他们的家人。」他强调：「这是令人无法接受的，该政权在内部和外部推动恐怖主义，我希望德国和欧洲的政治家们能够增加对该政权的压力。」

德国之声台长林堡表示：制裁不会影响德国之声对伊朗的报道

德国之声台长林堡表示：制裁不会影响德国之声对伊朗的报道

其他被制裁的机构包括法国国际广播电台的波斯语部和国际寻求正义委员会（ISJ），这是一个支持伊朗民主的欧盟议员非正式团体。

本次制裁措施之前，欧盟曾于10月17日宣布要对「严重侵犯人权者」实施一系列制裁，遭制裁者包括伊朗的资讯部长、革命卫队的网络部门和该国的警察。

德外交部：压制新闻自由

伊朗的抗议活动遭到暴力镇压后，德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）于出席欧盟外长会议时表示，欧盟「不能也不会」对和平抗议者在伊朗遭到「暴打」视而不见。

德国外交部昨天也在推特上写道：「我们强烈谴责伊朗对德国媒体的制裁，制裁自由媒体再次表明 #伊朗 如何压制国际公认的新闻自由和自由表达的权利。」

德国记者联合会（DJV）呼吁柏林采取行动，要求伊朗立即取消对德国之声的制裁。协会联邦主席余博阿尔（Frank Überall）表示：「将批判和独立的新闻工作，如德国对外广播媒体所做的事定义为恐怖主义，这完全是无稽之谈。」

她在欧洲议会演讲台上掏出剪刀……

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