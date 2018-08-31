伊朗指责欧盟毫无作为 威胁提高铀浓缩

（德国之声中文网）伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·萨里夫（Mohamed Dschawad Sarif）指责欧盟，没有对美国退出核协议作出充分回应。萨里夫向德国新闻杂志《明镜周刊》表示： "欧洲人和其他签署国必须采取行动，抵消美国制裁的影响"。萨里夫威胁说，如果破坏"利益平衡"，伊朗会做出反应。他表示，这不意味着伊朗退出核协议，但有可能"我们减少落实"。其中一个选择是伊朗加强铀浓缩。

近日，伊朗原子能组织宣布，该国新一代铀浓缩离心机生产设施已经完工。

说到做到

萨里夫呼吁欧盟成员国惩罚那些"因美国制裁而中止与伊朗生意往来的公司"。萨里夫说："欧洲人必须决定他们是否能说到做到。问题是"欧洲是否服从美国的指令"。

伊朗外交部长排除了他的国家与美国总统特朗普直接对话的可能性。萨里夫说，双方"没有谈话的基础"。只有美国恢复核协议，"才有可能考虑谈判。"

美国威胁各方

5月份美国单方面终止了国际核协议，正是根据该协议伊朗的核能力受到限制。尽管伊朗坚持这项协议，但8月份美国仍对伊朗恢复了经济制裁。此后一直试图向所有不支持制裁伊朗的国家施加压力。 11月初美国将展开对伊朗的新一轮制裁、限制该国石油出口。

与此同时，欧盟，中国和俄罗斯正试图在美国退出之后进一步维护核协议。德国外长马斯（Heiko Maas）表示，美国的退出是一个错误。该协议"通过在该地区创造安全和透明度"为欧盟的安全利益服务。

伊朗怎么了？ 不满增加 高失业率，高通货膨胀率，再加上不断扩大的贫富差距。伊朗面对的经济困境令大量伊朗人感到失望和不满。伊朗核协议签署之后，国际社会开始取消对伊朗的制裁，但是伊朗人民的生活却并未由此获得改善。

伊朗怎么了？ 底层人站了起来 参与抗议活动的主要是社会底层人群。这些人从各个大城市涌入首都德黑兰，表达自己内心的愤怒与不满。

伊朗怎么了？ 政治诉求 目前还不清楚，是否有人以及谁组织了如此大规模的抗议活动。不过有一点是清楚的，抗议者们的政治诉求越来越清晰。他们要求伊朗政府停止对黎巴嫩真主党提供支持，不再干涉叙利亚和伊拉克的内政。抗议者们要求政府集中精力解决伊朗国内问题，同时他们还要求伊朗最高领导人哈梅内伊下台。

伊朗怎么了？ “敌人的煽动” 抗议活动爆发5天后，哈梅内伊才出面做出反应。本周二（1月2日），他指责伊朗的“敌人们”引发了近10年来最大规模的反对该国伊斯兰政权的抗议。他说，“敌人们”出资出力，提供武器，通过政治和情报手段试图搞乱伊朗社会秩序。

伊朗怎么了？ 强力打压 伊朗官方称，已经有450多人因与抗议活动相关而被捕。抗议引发的冲突已经造成至少21人死亡，其中包括16名示威者。目前伊朗的局势较上周已经有所平息。

伊朗怎么了？ 政府支持者也走上街头 本周三，德黑兰政府的支持者在伊朗多个城市走上街头。他们挥舞着伊朗国旗，高举着哈梅内伊的画像，表达对德黑兰政府的支持。



李京慧/王凡 (德新社等)