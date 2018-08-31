伊朗指责欧盟毫无作为 威胁提高铀浓缩

伊朗外交部长表示，欧洲人不应该屈服于美国。如果欧盟继续保持被动的态度，伊朗可能会重新提高铀浓缩能力。
（德国之声中文网）伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·萨里夫（Mohamed Dschawad Sarif）指责欧盟，没有对美国退出核协议作出充分回应。萨里夫向德国新闻杂志《明镜周刊》表示： "欧洲人和其他签署国必须采取行动，抵消美国制裁的影响"。萨里夫威胁说，如果破坏"利益平衡"，伊朗会做出反应。他表示，这不意味着伊朗退出核协议，但有可能"我们减少落实"。其中一个选择是伊朗加强铀浓缩。
近日，伊朗原子能组织宣布，该国新一代铀浓缩离心机生产设施已经完工。
说到做到
萨里夫呼吁欧盟成员国惩罚那些"因美国制裁而中止与伊朗生意往来的公司"。萨里夫说："欧洲人必须决定他们是否能说到做到。问题是"欧洲是否服从美国的指令"。
伊朗外交部长排除了他的国家与美国总统特朗普直接对话的可能性。萨里夫说，双方"没有谈话的基础"。只有美国恢复核协议，"才有可能考虑谈判。"
美国威胁各方
5月份美国单方面终止了国际核协议，正是根据该协议伊朗的核能力受到限制。尽管伊朗坚持这项协议，但8月份美国仍对伊朗恢复了经济制裁。此后一直试图向所有不支持制裁伊朗的国家施加压力。 11月初美国将展开对伊朗的新一轮制裁、限制该国石油出口。
与此同时，欧盟，中国和俄罗斯正试图在美国退出之后进一步维护核协议。德国外长马斯（Heiko Maas）表示，美国的退出是一个错误。该协议"通过在该地区创造安全和透明度"为欧盟的安全利益服务。
李京慧/王凡 (德新社等)