伊朗抗议运动：千人被起诉 德国考虑制裁

（德国之声中文网）在首都德黑兰，约1000人因参加示威被起诉。半官方的Tasnim通讯社援引德黑兰省最高法官报道，这些人在最近发生的抗议活动中参与破坏行为、攻击警察或纵火毁坏公共设施。法庭审理将于本周开始公开进行。

伊朗民众的抗议活动已持续了6周。起因是一名22岁的年轻女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）之死。她9月16日被"风化警察"拘捕，几天后死于拘禁所。逮捕她的理由是头巾佩戴不符合规定。这一事件引发的愤怒已演变成1979年伊朗推翻君主、建立伊斯兰共和国以来规模最大的抗议浪潮。

安全力量对示威者进行了暴力镇压。上周末，伊朗革命卫队危胁民众不得上街集会。迄今为止，这一特种武装部队没有参与镇压抗议活动。据人权组织统计，自9月中以来，已有约300名示威者丧生，其中包括40多名未成年人。同时有30多名安全力量成员在冲突中死亡。在总计132个城市和乡镇，共有超过14000人次被逮捕。

「推翻伊朗政权的可能性是存在的」

柏林：审视进一步制裁

德国总理肖尔茨谴责了伊朗当局以暴力对待示威活动的做法，并表示考虑对此采取惩罚措施。"欧盟的制裁十分重要，我们将审视是否采取进一步措施"，肖尔茨在推特上写道，伊朗的和平示威者在抗议活动中丧生，令他感到震惊，"我们谴责安全力量不当使用暴力，支持伊朗人民"。

德国外长贝尔博克周日在接受德国电视一台（ARD）采访时表示，外交部正在考虑，将伊朗革命卫队列入恐怖组织名单。"看到这些触目惊心的画面，看到那些失去母亲的小女孩的哭泣，用可怕二字根本不足以表达"。谈到欧盟计划对伊朗领导层实施的新制裁，贝尔博克说，欧洲的政策将做出相应的调整。

伊朗对此做出回应称，制裁革命卫队是"不合法"的，如果德国对这一伊朗官方军事机构采取惩罚性措施，将是柏林对德黑兰"不负责任和非建设性行为的延续"。

（路透社、德新社、法新社）

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