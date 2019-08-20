伊朗成功试射“新型导弹”

（德国之声中文网）据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，该国革命卫队指挥官萨拉米（Hossein Salami）表示，伊朗正在不断测试各种"防御和战略系统"，以加强其威慑力。 这位将军补充道："昨天（8月23日）是这个国家最成功的日子之一"。但是他没有谈到武器的任何细节。

周四，伊朗声称亮相了一个新的导弹防御系统。据国家媒体报道，这是伊朗独立制造的一种移动远程导弹防空系统。伊朗国家电视台播出了罗哈尼（Hassan Rohani）总统出席Bawar-373导弹防御系统投入使用的庆祝仪式的情景。该系统与俄罗斯的S-300防空系统相类似。

不过，该导弹防御系统是否确实是新的还值得怀疑。早在2016年，伊朗就报道已经推出了一个名为Bawar 373的新系统。2010年俄罗斯因国际制裁暂停提供S-300导弹防之后，伊朗开始研发Bawar系统。

专家质疑其功能

Bawar导弹防御系统是伊朗首个自己研发生产的防空系统。根据官方公布的数据，Bawar 373的射程超过200公里。面对国际制裁和武器禁运，这个伊斯兰共和国大力发展军火工业。但是西方专家对伊朗公布的武器功能表示质疑。

6月份，伊朗可能使用地对空导弹击落了波斯湾上空的一架美国侦察无人机，由此进一步加剧了与美国的紧张关系。美国总统特朗普希望通过制裁迫使德黑兰领导层接受更严格的核计划和导弹协议。并为此在去年取消了与伊朗的国际核协议。

李京慧/ 任琛（路透社、美联社）

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！