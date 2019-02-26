 伊朗总统高调出访伊拉克 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2019

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时政风云

伊朗总统高调出访伊拉克

伊朗总统高调出访伊拉克，旨在加强双边的贸易往来。此行也显示出，即便美国实施对德黑兰的“最大压力”政策，伊朗仍可以用地区选项予以应对。

Hassan Rohani (hamshahrionline)

（德国之声中文网）周一，伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）抵达伊拉克开始对此间为期三天的访问行程。目前，伊朗面临来自美国日益增长的压力。

伊朗外长称鲁哈尼此行为两伊关系掀开了"历史新篇章"。鲁哈尼此行首要目的是加强两国的商贸往来和投资合作。特朗普总统宣布美国退出2015年的伊朗核协议并对伊朗实施单方面制裁，因此德黑兰急需摆脱经济上被孤立的局面。

鲁哈尼此行也是为了向美国发出明确信号，告诉白宫其"最大压力"策略并未奏效，因为伊朗仍可以拓展其地区经贸关系，并在伊拉克展示伊朗的政治及军事影响力。

去年圣诞期间，特朗普总统曾访问驻伊拉克美军基地，但却没有同伊拉克政要举行会晤。而与此形成鲜明对比的是，鲁哈尼本次出访伊拉克却带来了一支人数众多的经济和政治代表团。

鲁哈尼将会晤伊拉克总理阿卜杜拉·马赫迪（Adil Abdul-Mahdi）和总统萨利赫（Barham Salih ）。还有可能会晤什叶派前总统马利基（Nouri al-Malik）以及受伊朗支持的民兵武装"人民动员"（PMU）指挥官阿米里（Hadi al-Amiri）。过去几个月以来，伊朗和伊拉克高层已经有过一系列接触。

Irak Bagdad - Barham Salih und Hassan Rouhani (picture-alliance/AP Photo/K. Mohammed)

鲁哈尼与伊拉克总统萨利赫（右）

伊朗媒体猜测，本次鲁哈尼访伊期间有可能还会拜谒伊拉克什叶派穆斯林最高宗教领袖88岁高龄的希斯塔尼（Grand Ayatollah Ali Sistani）。此举将缓解伊朗强硬派的批评呼声，还可以向美国展示，白宫的高压政策在伊拉克并未见效。

重要的贸易伙伴

伊拉克是伊朗继中国之后第二大贸易伙伴。目前每年双边贸易额达120亿美元，而德黑兰和巴格达都希望将贸易额提升至每年200亿美元。伊拉克对来自伊朗的天然气和电力有很高的依赖度。

美国对巴格达给予了进口伊朗天然气和电力的临时性禁令豁免。去年夏季，对能源短缺的担忧曾在巴士拉等城市引发骚乱。

德黑兰沙希德·贝赫什提大学（Shahid Beheshti University）助理教授阿齐兹（Hamidreza Azizi）表示："伊朗很清楚，美国希望巴格达能够共同实施对伊朗的'最大压力'政策。但伊朗同时也清楚，由于两伊间有很高的相互依赖性，伊拉克方面现在还不准备完全满足美国方面的要求。"

阿齐兹表示："伊朗一方面希望提高取消制裁的可能性，另一方面，伊朗希望加强同伊拉克的经贸关系，增加双方的相互依赖，从而使美国更难说服伊拉克改变对伊朗的政策。"

  • Rückkehr Ayatollah Chomeinis nach Iran 1979 (picture-alliance/AP Images)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    “我没有感觉”

    1979年2月1日，霍梅尼乘坐法国航空公司的客机结束流亡生涯，回到久别的德黑兰。一名记者问他“现在什么感觉”，霍梅尼答道：“我没有感觉”。情感属于世俗范畴，而霍梅尼是真主的使者。

  • Teheran 1978 Iraner demonstrieren für Ajatollah Khomeini (picture-alliance/dpa/UPI)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    百万民众切盼霍梅尼

    1978年12月10日、11日两天里，估计有600万至900万人在伊朗各大城市走上街头，这些抗议活动基本上是和平的，而同年9月8日举行的抗议活动期间则发生了流血镇压。以巴列维国王为首的政府清楚，政权被推翻已是指日可待，毋庸置疑，将取代自己的将是宗教领袖霍梅尼。

  • Islamische Revolution 1979 (picture-alliance/IMAGNO/Votava)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    伊朗妇女欢迎霍梅尼

    还在流亡期间，霍梅尼对伊朗国王为解放妇女颁发的新政发动抨击。新政包括，1963年伊朗妇女获得了普选权。即便如此，大部分伊朗妇女热切盼望霍梅尼回归，希望伊朗君主制就此终结。

  • Iran Kaiserin Farah Diba von Persien 1971 (picture alliance/akg-images/H. Vassal)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    从古代寻找合法性

    1971年伊朗国王和王后在波斯古都波斯波利斯（Persepolis）举行盛大庆典，纪念2500年前诞生的波斯帝国。许多国家元首均到场庆贺。霍梅尼也从流亡地发来“贺电”，称伊朗现行的君主制“残忍、邪恶，同伊斯兰教义背道而驰”。

  • Persisches Kaiserpaar im mexikanischen Exil (picture-alliance/UPI)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    流亡异地，客死他乡

    这是巴列维国王和王后1979年6月在流亡地墨西哥库埃纳瓦卡市（Cuerna Vaca）。在伊朗伊斯兰革命的浪潮中，巴列维国王不得不在当年1月16日率王室逃离德黑兰，次年7月27日，因癌症不治死于埃及开罗市。

  • Iran Revolution 1979 Blumen (picture-alliance/dpa/EPU)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    军队投入革命

    1979年1月，伊朗首都德黑兰的街道上，伊朗士兵同平民相互问候。士兵手持象征和平的丁香花迎接和平。2月11日，伊朗军队宣布保持中立。尽管如此，2月与4月间，革命法庭仍然将数名将军判处死刑。

  • Iran Teheran Rückkhehr Ayatollah Ruhollah Chomeini Exil (picture-alliance/AP Photo/FY)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    在中央墓地发表全国讲话

    霍梅尼返回伊朗后，立即宣布迄今的君主制、伊朗政府以及议会为非法。他说，“我将任命一个新政府。我这样做，基于这个民族对我的信任。”伊朗研究学者认为，在1979年年初，霍梅尼的这番话并非自欺欺人，而是当时的现实。

  • Bildergalerie Iran Revolution von 1979 (Iranian.com)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    革命中的自由派

    巴扎甘（Mehdi Bazargan，1908-1995）自上世纪三十年代起就参加反对派运动同巴列维王朝做斗争，因此曾遭到多年的监禁。霍梅尼任命巴扎甘为政府第一总理，但后者却批评霍梅尼，称其是“戴头巾的君主”。巴扎甘在总理的位置上只坐了9个月。

  • Bildergalerie Iran Geiselnahme Diplomaten USA (Fars)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    伊朗大学生占领美国使馆巩固霍梅尼的地位

    1979年11月，伊朗激进大学生占领了美国驻德黑兰大使馆，并将使馆人员扣留作为人质。这一行动前有传言说，美国将保护巴列维国王重返伊朗。霍梅尼巧妙利用这一革命声势，将新宪法的批评者称为“美国的盟友”给予打压。作为宗教最高领袖，霍梅尼也是伊朗宪法制定的最高决定者。

  • Iran Ali Chamenei während einer Rede in Teheran (Reuters/Official Khamenei website)

    40年前的伊朗伊斯兰革命

    哈梅内伊 - 一个僵化制度的维护者

    1989年，哈梅内伊（Ali Chamenei）被专家委员会推举为霍梅尼的继承者，直到今天，哈梅内伊的地位凌驾于所有机构之上。现年79岁的他并没有前任霍梅尼的特殊魅力，但他却忠实代表了强硬派的保守立场：拒绝任何制度性改革，毫不留情地镇压反对派人士。

    作者: Hans Spross


伊朗对伊拉克拥有极大影响力

在德黑兰看来，美国在伊拉克驻军是对伊朗的威胁，也是对伊朗在伊拉克影响力的一项挑战。今年年初，美国总统特朗普再度强调驻伊拉克美军的重要性，称这是"观察伊朗"的必要举措。这一言论曾引起伊朗和伊拉克官方的强烈批评。

伊朗对伊拉克的影响力主要基于双边的经贸关系，以及伊朗同伊拉克政治团体、什叶派民兵以及社会精英的密切关系。

曾为美军担任政治顾问，现在耶鲁大学任教的艾玛·斯凯（Emma Sky）表示："在伊拉克，伊朗是影响力最大的外国势力。其中什叶派武装是伊朗影响力的一个危险组成部分，它可以颠覆伊拉克政权合法性，同时也可以利用恐吓手段获取政治及经济利益。"

她表示："伊拉克希望在美国和伊朗之间寻求平衡，既不想激怒美国，也不想挑衅伊朗。"

软实力对硬实力的补充

伊朗对伊拉克以及对中东地区安全政策的真正操盘手是伊朗革命卫队特种部队指挥官苏莱曼尼将军（Qassem Soleimani）。鲁哈尼及其政府在此问题上只扮演着间接角色。

不过阿齐兹也指出，如果没有经贸关系等软实力的补充，伊朗同伊拉克在安全政策方面的关系也将面临威胁。她说："加强安全领域的合作可能并不是鲁哈尼此行的主要议题，但通过加强经贸合作却可以巩固和加深伊朗安全政策对伊拉克的影响力。"

 

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