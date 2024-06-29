伊朗总统选举:改革派与强硬派候选人进入“决赛圈”

伊朗唯一的改革派候选人马苏德·佩泽什基安暂时在首轮投票中领先，将进入7月5日举行的第二轮投票。分析人士认为，哪怕伊朗真能迎来一位改革派总统，在政府中的施政空间也非常有限。

（德国之声中文网）当地时间6月29日，伊朗内政部宣布，本次总统大选的计票工作完成。4名总统候选人无人得票率超过半数，因此本轮投票的前两名得票率最高的候选人将进入第二轮投票。

伊朗选举委员会发言人穆森·伊斯拉米周六表示，代表改革派的前卫生部长佩泽什基安获得了超过1040万张选票，代表保守派的前核谈判代表贾利利获得了940万多张选票。

首轮投票结果与选民参与

伊斯拉米在新闻发布会上表示："没有任何候选人获得绝对多数票，因此得票最多的前两名候选人将进入定于下周五举行的第二轮投票。"他补充说，大约6100万合格选民中有约2450万人参加了投票，投票率约为40%，这是这个伊斯兰共和国历史上最低的一次。伊朗总统莱希搭乘的直升机19日在一处偏远山区坠毁。且伊朗外交部长阿卜杜拉希扬也罹难，该场事故无人生还。

自1979年伊斯兰革命以来，伊朗已经进行了13次总统选举，其中只有2005年一次进入了决选。保守派议会议长穆罕默德·巴格尔·卡利巴夫当时获得了约338万票，而保守派神职人员穆斯塔法·普尔穆哈马迪获得了206,397票。那时的伊朗选举委员会共统计了超过一百万张废票。

此次伊朗大选一共有4位候选人 图像来源: IRNA Agency

候选人背景与政策主张

69岁的佩泽什基安是一名心脏外科医生，自2008年以来一直在议会代表北部城市大不里士。他曾在伊朗最后一位改革派总统穆罕默德·哈塔米任内担任卫生部长，并得到了哈塔米的支持。佩泽什基安批评莱希政府在2022年9月因马赫萨·阿米尼在警方拘留期间死亡而引发的全国性抗议活动中的不透明行为。

当时，22岁的年轻女性阿米尼被控佩戴头巾"不和规范"而被风俗警方拘捕。关押期间，阿米尼宣告死亡。该事件在伊朗引发了广泛的抗议浪潮。阿米尼死亡事件以及伊朗当局对此事的反应，一度引起了美国、法国等一系列国家的谴责，也让伊朗愈发处于孤立状态。这也是2019年以来，伊朗境内规模最大的抗议浪潮。

在最近的竞选活动中，佩泽什基安呼吁与华盛顿和欧洲国家建立"建设性关系"，以"让伊朗摆脱孤立"。相反，58岁的极端保守派贾利利则坚持其反西方立场。贾利利曾担任多项高级职务，目前是最高国家安全委员会中哈梅内伊的代表之一。

区域紧张局势与国内不满

此次投票是在加沙战争、与西方关于伊朗核计划的争端以及因经济制裁导致的国内不满情绪高涨的背景下进行的。伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈米尼呼吁人民积极投票。与此同时，特别是海外的反对派团体呼吁抵制选举，质疑选举的公正性。

无论结果如何，伊朗的下一任总统都将负责执行最高领袖制定的国家政策，最高领袖在该国拥有最终权威。

早些时候，当地的塔斯尼姆通讯社报道称，伊朗东南部锡斯坦-俾路支斯坦省的武装分子袭击了一辆运送选票的车辆，两名警察在袭击中丧生，另有多人受伤。

哈梅内伊曾任伊朗总统，现为伊朗最高领袖。他一再表示不希望奉行过于温和的政策 图像来源: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

改革派总统施政空间有限

马尔堡大学的政治学者塔雷克·西迪克表示，即便是一位改革派总统，在政府中的施政空间也非常有限。西迪克解释道："在一个由强硬派主导的议会中，加上最高宗教领袖一再表示不希望奉行过于温和的政策，改革派总统的行动空间会非常狭窄。"这种局面也影响了选民对选举的热情，因为改革派总统很难兑现其竞选承诺。

西迪克进一步指出，近年来，伊朗选民对选举的热情一直很低，这主要是由于以往政府的糟糕表现、抗议活动的暴力镇压以及政治压迫。选民对通过选举改善政治和经济状况的期望非常低，整体气氛充满了"失望和绝望"。

（德新社、法新社、路透社）

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