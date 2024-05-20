伊朗总统莱希空难 各方反响如何

伊朗总统莱希周日乘坐直升机从阿塞拜疆返回伊朗途中发生空难。周一，欧盟、俄罗斯和中国等均对莱希及伊朗外长等遇难表示哀悼。

（德国之声中文网）伊朗总统莱希周日（5月19日）坠机身亡后，欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）周一（5月20日）对这场空难表示"真挚的哀悼"。

他在X发帖写道，"欧盟对莱希总统、阿卜杜拉希安外长及其代表团其他成员和机组人员，在直升机坠毁事件中遇难，表示诚挚哀悼。我们向他们的家人表示慰问。"

中国国家主席习近平向伊朗第一副总统穆赫贝尔发去唁电，称代表中国政府和中国人民，向莱希总统亲属以及伊朗政府和人民表示诚挚慰问。

唁电指出，莱希总统就任以来，为维护伊朗安全稳定、促进国家发展繁荣作出重要贡献，也为巩固和深化中伊全面战略伙伴关系作出积极努力。他的不幸遇难是"伊朗人民的巨大损失，也使中国人民失去了一位好朋友"。中国外长王毅周一还表示，中国在搜救过程中扮演了积极角色。

阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）对莱希死亡表示震惊。就在周日两国总统刚刚举行了"历史性"的会晤，坠机发生在伊朗代表团返回德黑兰的途中，因此，阿利耶夫是莱希生前见到的最后一位国家领导人。周一，阿利耶夫总统向伊朗宗教领袖哈梅内伊发去唁电，称莱希的逝世，"伊朗人民失去了一位将毕生精力贡献给国家的杰出领袖。我们将永远怀念他"。

伊朗驻莫斯科大使馆外人们为遇难者献花 图像来源: Maxim Shemetov/REUTERS

俄罗斯总统普京周一在克里姆林宫网站发表写给哈梅内伊的悼文称，莱希是一名杰出的政治家，"俄罗斯的真正朋友"，他的逝世是"无可弥补的损失"。普京还写道，莱希为发展两国的睦邻友好做成了巨大贡献。

埃及总统府的哀悼声明写道，"埃及以极大的悲痛哀悼'伊朗总统和德黑兰最高外交官'周日在一场令人痛心的事故中去世"。

悼文表示，"面对这一悲痛的损失，埃及人民同伊朗人民站在一起"。

埃及总统塞西近年来致力于推动与伊朗关系的正常化。加沙战争爆发后，埃及和伊朗两国之间在外交层面的互动明显增加。去年11月，莱希和塞西在利雅得举行了首次会晤。

土耳其总统埃尔多安对莱希遇难表示哀悼。在X发表的悼文表示，埃尔多安总统向伊朗人民以及莱希和其他遇难人员的家属表示慰问。

土耳其同伊朗在叙利亚问题上有着根本性的利益冲突，但两国维持相当频繁的贸易往来。本次坠机事件发生后，土耳其出动一架无人机援助伊朗搜索直升机的下落。

黎巴嫩政府大楼下半旗 图像来源: WAEL HAMZEH/EPA

此外，被欧盟和美国定义为恐怖组织的哈马斯、黎巴嫩真主党以及也门胡塞武装均向德黑兰发去唁电。以上组织和机构构成所谓的抵抗以色列轴心。

莱希乘坐的直升机发生坠机事故后，伊朗在地区的头号敌人沙特阿拉伯表示，"在这一困难的时刻，沙特同伊朗站在一起"。

莱希曾担任伊朗检察官，对1988年大规模逮捕并迫害反对派人士负有主要责任。伊朗周一宣布为莱希总统等人遇难全国举行为期5天的哀悼。

周日下午，伊朗总统莱希总统等一行多人搭乘的直升机在伊朗西北部一处偏远山区坠毁。伊朗官媒20日证实莱希总统以及外长阿卜杜拉希扬在本次事故中遇难。这场空难中无人生还。

（综合报道）

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