伊朗总统结束中国行 习近平将应邀回访

（德国之声中文网）在伊朗总统莱西（Ebrahim Raisi）结束访华之际，中国官媒新华社2月16日下午发布中伊双方签署的联合声明。双方重申在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，"中方坚决反对外部势力干涉伊朗内政，破坏伊朗安全稳定。伊方将继续奉行一个中国政策。"

根据声明，莱西邀请习近平对伊朗进行国事访问。习近平"欣然接受邀请，表示愿在方便时访问伊朗"。

莱西14日同习近平举行会晤时，习近平表示"无论国际和地区形势如何变化"，中方都将"毫不动摇发展同伊朗的友好合作"，推动发展"中伊全面战略伙伴关系"，并表态支持伊方抵御单边主义、霸凌主义，反对外部势力干涉伊朗内政。

莱西则表示，希望同中方深化贸易、基础设施等领域务实合作，并欢迎中国企业赴伊投资，"期待更多中国游客赴伊旅游"。中方在会谈中也表示愿意进口更多高质量的伊朗农产品。据报道，中国和伊朗共同签署了农业、贸易、旅游等领域的多项双边合作文件，但未提及具体细节。

北京大学授予伊朗总统莱西名誉教授头衔

专家：制裁之下难合作

中国目前已经是伊朗最大的贸易伙伴。英国杜伦大学国际关系学院副教授、中东问题专家库伊（Marzieh Kouhi）指出，经济合作是中国与伊朗以及整个中东地区关系的支柱。中国要满足本国巨大的能源需求，而伊朗则力图应对西方制裁对经济造成的挑战。 但尽管如此，尤其对伊朗而言，与中国的经济合作并非仅靠意愿就能推进："回顾中国参与伊朗发展项目的历史，包括鲁哈尼执政期间签署的为期25年的战略协议，伊朗充分认识到，如果不取消制裁，特别是与国际反洗钱金融行动特别工作（FATF）规定相关的制裁，这种合作就无法走得更远。"

伊朗2021年与中国达成一项为期25年的全面合作协议。该协议计划在包括核能、港口、铁路、军事技术和油气在内的项目上投资数千亿美元，但到目前为止几乎没有落实。

库伊指出，从伊朗访华代表团成员中包括目前的核协议首席谈判代表卡尼（Bagheri Kani）这一点看，"可以推断，他可能要求中国在核协议方面发挥更积极的作用，为摆脱僵局和推进谈判进行斡旋。"

根据中国官媒报道，习近平在会谈中强调，中国将继续"有建设性地参与"恢复关于执行伊朗核协议的谈判，支持伊方维护正当合法权益，并呼吁国际应尽早妥善解决伊朗核问题。

德黑兰将打造伊朗版“防火长城”？

巨制协议尚未落实

在库伊看来，伊朗在中国首先不是在寻求扩大合作，"而是试图确保其在中国能源市场的份额得到维持，想办法拿回自己的钱。如果运气好的话，已经签署的协议还能进入落实步骤。"

她补充说，在西方制裁的背景下，中国通过购买伊朗的石油为德黑兰提供了喘息的机会，尽管价格至少比市场价格低 30%。中国还为伊朗提供了购买一些其无法在国际市场上轻易找到的产品和技术的机会。

半岛电视台援引伊朗工商矿业商会国际关系和出口发展委员会成员鲁霍拉·拉蒂菲(Ruhollah Latifi)菲预计，莱希访华会对双方贸易产生积极影响。他指出，伊朗石油部长随同出访，旨在增加伊朗对中国的原油出口。

尽管中国和伊朗在很多领域都有着反西方的立场，但双方合作更多基于经济利益。而在乌克兰战争爆发后，又增添了更多不确定因素。库伊指出，中国试图在俄乌冲突中表现中立，避免被归入任何一方阵营；而伊朗则通过向莫斯科出售在战争过程中被证明非常有效的无人机，受到国际社会的广泛指责。 "如果中国与被指责为乌克兰战争间接支持者的国家走得太近，对中国的形象地位不利"。

两个多月前，中伊之间还出现一次龃龉。去年12月习近平访问沙特阿拉伯期间发表的中国-海合会联合声明，因涉及了阿联酋与伊朗之间三个有争议的岛屿争端，在伊朗引起不满，被认为有干涉内部事务和领土问题之嫌。伊朗外交部因此召见了中国驻伊朗大使。

不过库伊指出，这一风波更多体现在伊朗的媒体上，而非官方的反应。“考虑到伊朗备受孤立、尤其在大国中缺乏伙伴的处境，德黑兰不能冒险提出太激烈的批评。而随着伊朗领导人获邀访问中国，这件事也就成为过去了。”

在访问中国期间，莱西还在北京大学被授予了名誉教授称号，并在北大发表了演讲。据央视报道，莱西表示，伊朗 "愿凭借自己的地理优势与中国一道打开贯通东西方的海上丝绸之路"。他还指出， "世界上有些国家的政客难以承受中国和伊朗的崛起，经常设置障碍，造成我们在区域一体化建设的道路上花费巨资。但我们不会接受这些障碍"。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。