伊朗总统称美国是"国际恐怖主义元凶"

（德国之声中文网）伊朗总统鲁哈尼周二（4月9日）在该国"核技术日"发表讲话时表示，自成立以来伊朗革命卫队始终致力于"打击恐怖主义"，而美国则试图利用伊斯兰国的圣战者民兵对付地区各国。

鲁哈尼质问美国："你们算老几，把革命机构宣布为恐怖主义者？"他问道："今天，是谁在世界上宣传资助恐怖主义？"这位伊朗总统强调指出，革命卫队支持叙利亚和伊拉克政府，打击圣战者，美国却不打击"伊斯兰国"军事力量，相反，还帮助藏匿其头目。

美国将革命卫队列为恐怖组织

本周一，美国正式将伊朗革命卫队定义为"境外恐怖组织"。伊朗随后宣布美国是"恐怖主义的国家支持者"、在地区的美国军队是"恐怖团体"。

革命卫队是在1979年伊斯兰革命后成立的，起初作为保护新制度的民兵组织，以后逐渐发展成也拥有海空力量的军队。

美国是首次将一个外国国家军队列为恐怖组织。迄今，在美国国务院的恐怖组织名单上有像恐怖组织"伊斯兰国"、博科圣地或哈马斯这样的组织。

伊朗革命卫队直接隶属于该国最高领袖哈梅内伊。哈梅内伊在一切具国家战略意义的问题上有最终决定权。"伊斯兰革命卫队"负责监控伊朗全部边界、波斯湾、国内核设施及军事基地。

40年前的伊朗伊斯兰革命 “我没有感觉” 1979年2月1日，霍梅尼乘坐法国航空公司的客机结束流亡生涯，回到久别的德黑兰。一名记者问他“现在什么感觉”，霍梅尼答道：“我没有感觉”。情感属于世俗范畴，而霍梅尼是真主的使者。

40年前的伊朗伊斯兰革命 百万民众切盼霍梅尼 1978年12月10日、11日两天里，估计有600万至900万人在伊朗各大城市走上街头，这些抗议活动基本上是和平的，而同年9月8日举行的抗议活动期间则发生了流血镇压。以巴列维国王为首的政府清楚，政权被推翻已是指日可待，毋庸置疑，将取代自己的将是宗教领袖霍梅尼。

40年前的伊朗伊斯兰革命 伊朗妇女欢迎霍梅尼 还在流亡期间，霍梅尼对伊朗国王为解放妇女颁发的新政发动抨击。新政包括，1963年伊朗妇女获得了普选权。即便如此，大部分伊朗妇女热切盼望霍梅尼回归，希望伊朗君主制就此终结。

40年前的伊朗伊斯兰革命 从古代寻找合法性 1971年伊朗国王和王后在波斯古都波斯波利斯（Persepolis）举行盛大庆典，纪念2500年前诞生的波斯帝国。许多国家元首均到场庆贺。霍梅尼也从流亡地发来“贺电”，称伊朗现行的君主制“残忍、邪恶，同伊斯兰教义背道而驰”。

40年前的伊朗伊斯兰革命 流亡异地，客死他乡 这是巴列维国王和王后1979年6月在流亡地墨西哥库埃纳瓦卡市（Cuerna Vaca）。在伊朗伊斯兰革命的浪潮中，巴列维国王不得不在当年1月16日率王室逃离德黑兰，次年7月27日，因癌症不治死于埃及开罗市。

40年前的伊朗伊斯兰革命 军队投入革命 1979年1月，伊朗首都德黑兰的街道上，伊朗士兵同平民相互问候。士兵手持象征和平的丁香花迎接和平。2月11日，伊朗军队宣布保持中立。尽管如此，2月与4月间，革命法庭仍然将数名将军判处死刑。

40年前的伊朗伊斯兰革命 在中央墓地发表全国讲话 霍梅尼返回伊朗后，立即宣布迄今的君主制、伊朗政府以及议会为非法。他说，“我将任命一个新政府。我这样做，基于这个民族对我的信任。”伊朗研究学者认为，在1979年年初，霍梅尼的这番话并非自欺欺人，而是当时的现实。

40年前的伊朗伊斯兰革命 革命中的自由派 巴扎甘（Mehdi Bazargan，1908-1995）自上世纪三十年代起就参加反对派运动同巴列维王朝做斗争，因此曾遭到多年的监禁。霍梅尼任命巴扎甘为政府第一总理，但后者却批评霍梅尼，称其是“戴头巾的君主”。巴扎甘在总理的位置上只坐了9个月。

40年前的伊朗伊斯兰革命 伊朗大学生占领美国使馆巩固霍梅尼的地位 1979年11月，伊朗激进大学生占领了美国驻德黑兰大使馆，并将使馆人员扣留作为人质。这一行动前有传言说，美国将保护巴列维国王重返伊朗。霍梅尼巧妙利用这一革命声势，将新宪法的批评者称为“美国的盟友”给予打压。作为宗教最高领袖，霍梅尼也是伊朗宪法制定的最高决定者。

40年前的伊朗伊斯兰革命 哈梅内伊 - 一个僵化制度的维护者 1989年，哈梅内伊（Ali Chamenei）被专家委员会推举为霍梅尼的继承者，直到今天，哈梅内伊的地位凌驾于所有机构之上。现年79岁的他并没有前任霍梅尼的特殊魅力，但他却忠实代表了强硬派的保守立场：拒绝任何制度性改革，毫不留情地镇压反对派人士。 作者: Hans Spross



伊朗革命卫队在国内也有巨大政治、经济影响力。在意识形态上，它接近强硬派；不过，以鲁哈尼为首的改革派也对它表示尊敬，视其为国家安全的保障者。

本周一，美国总统特朗普称伊朗革命卫队"是伊朗政府指挥和实施其全球恐怖主义行动的最重要工具。"美国国务卿蓬佩奥宣布，美国将保持最大压力，直至德黑兰政权放弃其"死亡雄心"。

凝炼/洪沙（德新社、法新社）