伊朗总检察长称“道德警察”已被取缔

阿米尼因头巾佩戴不合规被道德警察逮捕后死于拘禁所引发的伊朗全国抗议至今未能平息。重压之下，德黑兰政府不得不做出解散道德警察的决定。
（德国之声中文网）伊朗国家总检察院通报称“道德警察”已被解散。迄今为止，道德警察负责检查伊朗妇女在公开场合的穿戴是否端庄，尤其是否佩戴了头巾。伊朗总检察长莫塔泽里（Mohammad Jafar Montazeri）周六（12月3日）在一次会议上表示，“道德警察同司法无关，已被解散”。
伊朗《东方日报》（Shargh）援引莫塔泽里的话报道，“道德警察已被取缔，但司法部门将继续同社会挑战进行较量”。这篇报道没有给出更多细节，至于司法部门将怎样落实这项新政策，是否更换名称，改头换面后继续存在，更是无人知晓。根据伊朗媒体报道，死刑以及触犯道德罪行的司法审判还将继续下去，“当然司法会继续监督人们的行为”。
英国赛萨克斯大学国际关系高级讲师马丁（Kamran Matin）对德国之声说，伊朗的道德警察原本就不是司法体系中的一部分，他们的行动属于执法范围。
通常被称为“道德警察”的“Gasht-e-Ershad”，意思是“指导巡逻队”，是伊朗警察部队的一个分支，负责在公共场合执行伊斯兰教着装规范的法律。在内贾德总统执政期间，2006年道德警察开始在大街上巡逻。但什么是规范服装，对此的规定非常含糊，因此道德警察一直以来面临“随意逮捕”的谴责。
伊朗总检察长莫塔泽里周六还提及，政府将审核实施了数十年之久的妇女必须佩戴头巾的义务，看是否有必要做出改动。
两个多月以来，伊朗国内处在民众大规模抗议之中，示威浪潮的起因是22岁的库尔德女性阿米尼（Jina Mahsa Amini.）被道德警察逮捕后死于关押期间。阿米尼于9月16日被“道德警察”拘捕，昏迷几天后死于拘禁所。警方称，逮捕她的理由是头巾佩戴不符合规定。这一事件引发的愤怒已演变成1979年伊朗推翻君主、建立伊斯兰共和国以来规模最大的抗议浪潮。
直到目前已有数千人被抓，数百人丧生，至少6人被判死刑。宣布取消道德警察前夕，人们在伊朗司法部网页上得知有4名男子被执行死刑，罪行是他们同以色列进行了合作。
（综合报道）
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