伊朗总检察长称“道德警察”已被取缔

（德国之声中文网）伊朗国家总检察院通报称“道德警察”已被解散。迄今为止，道德警察负责检查伊朗妇女在公开场合的穿戴是否端庄，尤其是否佩戴了头巾。伊朗总检察长莫塔泽里（Mohammad Jafar Montazeri）周六（12月3日）在一次会议上表示，“道德警察同司法无关，已被解散”。

伊朗《东方日报》（Shargh）援引莫塔泽里的话报道，“道德警察已被取缔，但司法部门将继续同社会挑战进行较量”。这篇报道没有给出更多细节，至于司法部门将怎样落实这项新政策，是否更换名称，改头换面后继续存在，更是无人知晓。根据伊朗媒体报道，死刑以及触犯道德罪行的司法审判还将继续下去，“当然司法会继续监督人们的行为”。

英国赛萨克斯大学国际关系高级讲师马丁（Kamran Matin）对德国之声说，伊朗的道德警察原本就不是司法体系中的一部分，他们的行动属于执法范围。

通常被称为“道德警察”的“Gasht-e-Ershad”，意思是“指导巡逻队”，是伊朗警察部队的一个分支，负责在公共场合执行伊斯兰教着装规范的法律。在内贾德总统执政期间，2006年道德警察开始在大街上巡逻。但什么是规范服装，对此的规定非常含糊，因此道德警察一直以来面临“随意逮捕”的谴责。

伊朗总检察长莫塔泽里周六还提及，政府将审核实施了数十年之久的妇女必须佩戴头巾的义务，看是否有必要做出改动。

全球各地声援伊朗民众抗议 巴黎 世界许多地方的人们都对伊朗的抗议活动表达了团结声援。在法国首都巴黎，示威者周日（10月2日）从共和国广场游行到民族广场，呼喊口号：“打倒伊斯兰共和国”、“打倒独裁者”。

全球各地声援伊朗民众抗议 伊斯坦布尔 在土耳其最大城市伊斯坦布尔，数百人参加了声援集会，其中有不少伊朗裔女性。她们喊出反对伊朗政府的口号，以及此次抗争运动的呼声“女性、生命、自由”。在库尔德居民数量最多的土耳其东南部城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）和西海岸城市伊兹米尔（Izmir），也有以女性为主的街头声援活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 柏林 约五千人在德国柏林抗议伊朗政府的暴行。人们呼吁国际社会对伊朗民众展示团结，制止对女性的杀害。伊朗在德国流亡社团的一位发言人要求伊朗政府停止流血镇压，实行改革。

全球各地声援伊朗民众抗议 贝鲁特 在中东地区，大批民众对伊朗的抗议运动表达团结和支持。在黎巴嫩首都贝鲁特，妇女们在国立博物馆前集会，要求停止对女性的暴力。

全球各地声援伊朗民众抗议 洛杉矶 在美国，人们也举行了自发集会，表达对伊朗女性的声援。如图在加州洛杉矶的市政厅前，一群示威者者打击一种名叫 Daf 的手鼓奏乐。过去这个周末，在伦敦、东京和马德里都有声援伊朗抗议的示威活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 德黑兰沙里夫大学 自示威爆发以来，伊朗许多大学的学生纷纷起来抗议该伊斯兰共和国的领导层及其压制政策。在德黑兰的沙里夫大学，安全力量对学生和教授进行了暴力镇压。有关视频和图片在网络上广为传播。



两个多月以来，伊朗国内处在民众大规模抗议之中，示威浪潮的起因是22岁的库尔德女性阿米尼（Jina Mahsa Amini.）被道德警察逮捕后死于关押期间。阿米尼于9月16日被“道德警察”拘捕，昏迷几天后死于拘禁所。警方称，逮捕她的理由是头巾佩戴不符合规定。这一事件引发的愤怒已演变成1979年伊朗推翻君主、建立伊斯兰共和国以来规模最大的抗议浪潮。

直到目前已有数千人被抓，数百人丧生，至少6人被判死刑。宣布取消道德警察前夕，人们在伊朗司法部网页上得知有4名男子被执行死刑，罪行是他们同以色列进行了合作。

阿米尼之死掀起伊朗抗议浪潮

（综合报道）

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