伊朗当局允许两名伊朗裔英国人离开该国

（德国之声中文网）在被伊朗当局关押数年之后，两名拥有双重国籍的伊朗裔英国人周三（3月16日）得以离开伊朗。据伊朗国家媒体报道，在纳扎宁·扎加里-拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）和阿诺什·阿舒里（Anousheh Ashouri）二人获释之前，英国政府向德黑兰偿还了4亿英镑（约折合5.3亿美元）的债务。

伊朗半官方的法斯通讯社（Fars）表示，扎加里-拉特克利夫在德黑兰的霍梅尼国际机场被移交给英方工作团队。另外据知情人士像路透社透露，阿舒里也已经离开了伊朗，前往英国。

“在（二人获得）释放之前，英国支付了4亿英镑”，法斯通讯社这样写道。不过相关报道尚无法得到独立证实。

在此之前，英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，英国正在评估如何向伊朗偿还一笔拖欠了数十年的历史债务。

据悉，上世纪70年代，英国国防部的子公司曾经与伊朗陆军签订一笔坦克交易合同。当时的伊朗国王向英国支付了4亿英镑用于购买1500辆坦克。在1979年伊朗发生伊斯兰革命之后，英国停止交付坦克，但未退还这笔钱。

据路透社报道，2016年4月，当时在汤森路透基金会（Thomson Reuters Foundation）担任项目经理的扎加里-拉特克利夫在德黑兰机场被捕，随后伊朗法院判处其密谋推翻伊朗政权罪。

扎加里-拉特克利夫出生于伊朗，后取得英国国籍，丈夫为英国人。在她被捕之后，她的家人和基金会方面都对伊朗司法机构的指控予以否认。

关于扎加里-拉特克利夫的获释事宜，英国外交部、该基金会和她的丈夫理查德·拉特克利夫都暂未回复路透社有关的采访问询。

另一名伊朗裔英国人阿舒里在2019年被判入狱。根据伊朗司法机构的判决，他因“为以色列充当间谍”而获刑10年，另外还因“非法获取财富”而被判刑2年。



（路透社）

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