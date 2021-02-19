伊朗延长开放国际组织视察「至多三个月」

(德国之声中文网) 周日，伊朗在与联合国旗下国际原子能机构(IAEA)会谈后，决定扭转伊朗国会死线，让IAEA能够至少在未来三个月内继续视察工作，只是规模缩小到「必要」工作。

伊朗国会去年年底立法订定死线，要求欧洲的核协议签署国撤销制裁，否则将从今年2月23日起拒绝IAEA监察核设施。

IAEA进入伊朗监察核设施的法源来自伊朗在2015年伊朗核协议当中同意主动落实附加议定书(Additional Protocol)，允许IAEA进入会员国未向该组织申报的地点视察。

周末，为了化解危机，IAEA总干事格罗西(Rafael Grossi) 拜访伊朗，并与伊朗核能首长会晤。行程结束后，他在维也纳机场受访时证实，伊朗将按照原计划，在周二(2月23日)削减与该国际组织的合作。然而他提到与伊朗签订的一项新的、暂时性的协议，协议中伊朗同意继续让该组织视察「至多三个月」，他认为此共识可以一定程度地舒缓局势。

格罗西说，伊朗同意IAEA继续进行核设施监察「技术性」地达成稳定局势的目标，有助于其他层面的政治协商。

继续呼吁美国取消制裁

过去，西方国家与伊朗签订核协议，以撤销制裁换取伊朗遵守鈾存量规定。美国前总统特朗普2018年退出伊朗核协议并对伊朗实施制裁。上周，拜登政府表示将重启与伊朗核谈判，但是伊朗政府坚持除非美国撤销制裁，否则不能再次加入核协议。

伊朗过去施压核协议签署国提供新的经济诱因，以抵消伊朗因美国制裁蒙受的损失，但其中德国、法国、英国、俄罗斯、中国等都坚持必须继续执行伊朗核协议，以便国际社会继续监察、验证伊朗的核子活动。

美国在2018年退出伊朗核协议之后，伊朗已经悄然远离伊朗核协议，鈾存量已经超过发展核武所需额度。

美国国家安全顾问苏利文(Jake Sullivan)表示，拜登将会继续与伊朗协商重返核协议，尽管该提议早前已被扎里夫回绝。苏利文告诉美国电视台CBS，该提议仍然有效，「因为我们相信外交手段是最好做法。」

张慈/李玟仪(路透社、美联社)

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