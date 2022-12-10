伊朗就主权争议召见中国大使 抗议中国-海合会联合声明

（德国之声中文网）伊朗外交部12月10日召见了中国驻德黑兰大使，就中国国家主席习近平与海湾阿拉伯国家合作委员会合作与发展峰会（海合会，GCC）会面时发表的联合声明表示「强烈不满」，该声明涉及了阿联酋与伊朗之间三个有争议的岛屿。

上周，习近平访问了沙特阿拉伯，同时会见了海合会成员，并且于会后发表了一份联合声明。该声明除了表明中国与海湾国家将加强合作之外，还谈及一系列涉及伊朗的议题，包括伊朗的核计划和伊朗在周边地区的作为。

不过，引起伊朗不满的部分是涉及三个具有主权争议的岛屿。声明称：「双方领导人强调支持一切和平努力，包括阿拉伯联合酋长国旨在根据国际法准则进行双边谈判以和平解决三岛（大通布、小通布、阿布穆萨）问题的倡议和努力，从而根据国际法理解决该问题。」

习近平2016年曾于德黑兰会见伊朗最高领袖哈米尼

争议三岛1971年起被伊朗占领

虽然声明并未直接点名伊朗，但伊朗自1971年英国从中东地区撤军时，就一直实际占领这三座本该属于阿联酋的岛屿，因此其主权一直存在争议。

1980年，阿联酋曾提出将岛屿争端提交联合国裁决，但伊朗坚称拥有岛屿所有权，拒绝参与讨论，因此目前三座岛仍由伊朗控制及管理。伊朗军队至今仍然留在这些岛上，其中还有数千名平民定居在面积最大的阿布穆萨岛。

伊朗谴责中国「破坏稳定、干涉领土」

伊朗外交部发言人科纳尼（Nasser Kanaani）12月11日通过声明表示，「伊朗认为对这些岛屿的任何要求都是破坏稳定的因素，是对其内部事务和领土的干涉，并予以强烈谴责。」

科纳尼称，伊朗外交部官员和中国驻伊朗大使常华和在周六（12月10日）举行了会议，伊朗方面对「将伊朗的领土完整问题纳入声明」表达强烈不满，强调三个伊朗岛屿「从来没有也永远不会成为与任何其他国家谈判的对象」。

据伊朗半官方媒体ISNA报道，中国大使向一位伊朗外交部官员表示，他的国家 「尊重伊朗的领土完整」。

伊朗外交部长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-abdollahian）12月12日也在推特发文以波斯语和中文写道：「波斯湾的阿布穆萨岛、小通布岛和大通布岛三个岛屿是伊朗领土不可分割的一部分，永远属于她的祖国。伊朗永远不会就尊重伊朗伊斯兰共和国领土完整的重要性与任何国家妥协。」

「都是中国的朋友」

中国外交部发言人汪文彬则在12月12日的例行记者会上证实，国务院副总理胡春华将于当日抵达伊朗展开访问。当被媒体问到，中国不会因为发展同海合会国家关系而忽视了同伊朗的关系，汪文彬回应道：「海合会国家和伊朗都是中国的朋友，中方发展同双方关系都不针对第三方，中方一贯支持海合会国家同伊朗本着睦邻友好原则改善关系，开展合作，实现互利共赢，共同促进海湾地区发展和稳定。」

2016年习近平对伊朗进行国事访问时，双方宣布两国建立全面战略伙伴关系。2021年3月，伊朗与中国达成了为期25年的战略和商业合作协议。据伊朗华语台“今日帕尔斯”消息，伊朗最高领袖的顾问韦拉亚8月在会见中国驻德黑兰大使时强调，中国是伊朗的战略盟友 。

伊朗民众也不满

中国和海合会的声明在伊朗民众中也激起强烈的不满。他们指责伊朗当局如此软弱，以至于其盟友中国在拐弯抹角地认可阿联酋的主张。也有伊朗网友在推特上放上波斯湾地图，强调三座岛屿是伊朗不可分割的一部分，旁边还附上加注了中国和台湾国旗的台湾海峡地图以及意指习近平的小熊维尼图样。

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。