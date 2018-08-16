 伊朗将美国告上法庭：制裁违约 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2018

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时政风云

伊朗将美国告上法庭：制裁违约

伊朗就美国恢复制裁一事向海牙国际法庭提起诉讼，要求取消特朗普下令实施的惩罚措施。伊朗方面在提起诉讼时使用了一个计策。

Den Haag Internationaler Gerichtshof tagt zu Iran USA (Getty Images/AFP/J. Lampen)

海牙国际法庭讨论伊朗控美国一案

（德国之声中文网）本周一，海牙国际法庭开始审理伊朗与美国之间的诉讼案。伊朗对美国恢复及加强制裁提起了诉讼。今年5月，美国宣布退出2015年的国际伊朗核协议，并对伊朗实施更严厉制裁。

伊朗在此次诉讼中使用了一个计策：该国援引1955年伊朗与美国之间一项不大为人所知的友好协议，称新近的制裁违反了此项协议。

律师莫赫比（Mohsen Mohebi）在首场为期四天的听证会之际表示，鉴于对伊朗经济产生的"巨大影响"，法庭应"极为紧迫地"处理本案。他说，美国恢复制裁的目的是，对伊朗经济和民众带来最大可能的伤害。

美国恢复制裁的确对伊朗原本就已处境艰难的经济进一步受到打击。由于通货膨胀、失业率居高不下，过去一段时间不断发生反对政府的示威活动。议会已经让劳工部长和经济部长下台，一名银行高官也丢了乌纱帽。

Den Haag Internationaler Gerichtshof tagt zu Iran USA (Reuters/P. van de Wouw)

律师莫赫比（图右）代表伊朗出席听证

海牙国际法庭无执行能力

美国总统特朗普计划在8月和11月分两阶段恢复制裁。前总统奥巴马任内通过的伊朗核协议取消了这些制裁。特朗普则单方面宣布退出。2015年达成的该协议要求德黑兰大幅度减少浓缩铀活动，允许国际机构进行严格的核查。作为回报，逐步取消对伊朗的惩罚措施。

 对美国的听证定于周二举行。预计华盛顿将辩称，原先的协议已经失效。此外，估计美方律师还将对海牙国际法庭是否对本案拥有管辖权提出质疑。

海牙国际法庭是联合国仲裁国际纠纷的机构。其裁决有约束力，但法庭无法予以执行。

 

苗子/叶宣（法新社、路透社）

 

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