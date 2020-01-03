伊朗将军遭定点清除 中东危局一触即发

（德国之声中文网）伊朗伊斯兰革命卫队的精锐部队"圣城旅"（Quds Force）指挥官卡西姆·苏莱曼尼（Qassim Soleimani）被美军击毙后，该国最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Chamenei）称，伊朗将采取报复行动。哈梅内伊在推特上发布的一份声明中称，杀死苏莱曼尼的"罪犯"，必将受到严厉的惩罚。与此同时，他宣布将为苏莱曼尼举行为期三天国丧。

美国周五凌晨在伊拉克境内发动导弹袭击，击毙了伊朗高级将领苏莱曼尼。美国国防部宣称，根据总统特朗普的命令，美军在巴格达机场附近采取了"防卫行动"。五角大楼称，苏莱曼尼曾积极参与策划针对美国外交官和军事人员的袭击行动。五角大楼表示，发起本次行动的目的，就是为了让伊朗今后不敢再发动针对美方人员的袭击。

苏莱曼尼在周四的空袭行动中丧生

五角大楼发表声明前，美国总统特朗普在推特上转了一幅美国国旗图案，未作任何文字说明。

受德黑兰支持的伊拉克民兵武装"人民动员"（Hashed-al-Shaabi）证实了苏莱曼尼丧生的消息，并表示"人民动员"的副总指挥穆哈蒂斯（Abu Mahdi al-Muhandis）也在这次行动中死亡。

苏莱曼尼是伊朗伊斯兰革命卫队中的特种部队"圣城旅"的指挥官。这支特种部队主要负责伊朗的境外军事行动。而伊斯兰革命卫队则是伊朗军方的精锐部队，美国多年前已经将这支军队定性为恐怖组织。

车队遇袭

来自伊拉克安全力量的消息称，民兵武装的一支车队遭到美军导弹袭击，事件中至少有7人丧生，多人受伤。伊拉克军方表示，袭击行动发生在一所空运仓库附近，两辆汽车被导弹击中后发生爆炸。

苏莱曼尼多次现身于伊拉克和叙利亚境内的什叶派民兵武装中，这些民兵武装受到伊朗的支持。一般认为，苏莱曼尼之死将使美国同伊朗对立关系进入到一个新的层面。

伊朗外长扎里夫（Mohammad Dschawad Sarif）形容杀死苏莱曼尼的行动"极端危险"，是"愚蠢的激化行为"。他发表推文，对本次"国际恐怖主义行为"表示谴责。

伊朗外交部召见了瑞士驻伊大使馆官员，向其转达对本次袭击行动的强烈谴责。瑞士驻伊使馆也代表美国的利益。伊朗革命卫队前指挥官雷萨（Mohsen Resai）发誓将对美国采取报复行动。他表示：为"烈士"苏莱曼尼而采取的报复行动将"非常可怕"。

伊朗官方通讯社报道称，伊朗国家安全委员会正在德黑兰召开特别会议。这是负责伊朗国防事务的最高机构。

奔赴伊拉克的美军士兵正在登机

美国民主党示忧

美国众议院情报委员会民主党籍主席亚当·希夫（Adam Schiff）在袭击行动发生后表示担忧。希夫发表推文称，苏莱曼尼应对一系列"无法想象的罪行"负责，没有他，世界会变得更美好，但对巴格达发起的导弹袭击并没有获得国会授权，"而美国人也不希望同伊朗发生战争。"他表示，美国军队必须为"几乎不可避免d的升级"做好防卫措施。

美国前副总统拜登表示，"中东很有可能爆发一场巨大的冲突"。这位民主党下届总统候选人竞争者发表声明称，特朗普总统刚刚往火药桶里扔进了大量炸药。他表示，苏莱曼尼应该为其针对美军官兵的罪行付出代价，但本次袭击行动还是令危险的中东局势毫无必要地进一步升级。

美伊冲突新高潮

分析家们普遍对本次袭击行动感到震惊。智库"国际危机小组"负责人马雷（ Robert Malley）表示："这位美国总统曾发誓绝不会让美国卷入中东的新战争，但他现在却发出了实际上的宣战书。" 马雷表示，击毙苏莱曼尼的行动不仅对伊朗构成了沉重打击，也使一切缓解中东局势的努力化为乌有。

伊朗分析家马兰蒂（Mohammad Marandi)也表示，本次袭击行动是特朗普对伊朗和伊拉克军队的宣战书，"中东地区所有美国公民最好都尽快离开。"

袭击行动发生后，中国呼吁有关各方采取克制态度。中国外交部发言人耿爽周五在北京表示，我们敦促有关各方，特别是美国，保持克制和审慎立场，以免使紧张关系进一步激化。他表示，必须保障海湾地区的和平和稳定，伊拉克的国家统一和领土完整必须得到尊重。