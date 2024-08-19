伊朗寻求中国侦察卫星技术 西方高度担忧

美国、欧洲、中东国家的情报官员称，近几个月来，伊朗伊斯兰革命卫队与两家中国卫星企业频频有人员往来。这两家中企能够研发和运营高分辨率的微型遥感卫星，令西方国家担心伊朗可能用此技术加强对以色列的情报收集。

（德国之声中文网）《华盛顿邮报》获取的一份美国机密评估报告显示，伊斯兰革命卫队一旦与中国企业达成协议，伊朗弹道导弹的瞄准精度就会大大增强，德黑兰当局也能获得来袭导弹的预警信息。此外，也门胡塞武装等伊朗盟友也可能获取这些通过中国卫星得到的情报。评估报告称，伊朗此前已经向胡塞武装、叙利亚民兵组织等提供过从中国购买的卫星图像。

不愿具名的西方情报官员担心，中国侦察卫星技术流入伊朗会让德黑兰大大提高监视美国、以色列军事设施的能力，因为这两家中国企业的卫星光学设备的性能是当前伊朗最先进卫星的两倍以上。

机密评估报告还详细描述了长光卫星技术股份有限公司与伊朗伊斯兰革命卫队之间的人员往来，称后者曾经在中国长时间停留。根据长光卫星技术官网的介绍，这是中国第一家商业遥感卫星公司，2017年发射的民用“吉林一号”卫星就已经能实现50厘米的分辨率，远远优于伊朗目前最先进卫星的100厘米。《华盛顿邮报》称，这家位于长春的企业如今已经能生产分辨率达到30厘米的低成本立方星。2023年，还有报道称长光卫星技术曾经和俄罗斯瓦格纳雇佣兵集团签署价值3000万美元的协议，为正在积极参与侵略乌克兰战争的该武装组织提供卫星影像。

伊朗方面疑似寻求合作的另一家中国企业则是北京微纳星空科技股份有限公司，这家企业研发的“泰景四号”系列民用卫星也至少能实现50厘米的分辨率，且重量只有200余公斤。

长光卫星与微纳星空均未回复《华盛顿邮报》的问询。

目前，伊朗的卫星大多是由俄罗斯的火箭搭载升空的。图为今年初，俄罗斯联盟号火箭从东方发射场升空，将伊朗的遥感试验卫星Pars1送入500公里近地轨道。 图像来源: Roscosmos space corporation/AP/dpa/picture alliance

可能包装为民用卫星

中国早年曾是伊朗最重要的军火供应国之一。不过，随着西方国家2005年前后对迅速推进核计划的伊朗实施了制裁，中国暂停了大部分的向伊朗出口军火项目。不过，2015年，美国时任总统奥巴马一度解除了大部分对伊朗制裁措施，中国与伊朗的军事合作自此也再度升温。就在同一年，两国达成协议，中国向伊朗提供卫星导航技术，从而提高了伊朗导弹和无人机的精度。

2021年，中国和伊朗的外长更是签署了一份为期25年的政治经济合作协议，进一步密切了两国关系。目前，伊朗制飞机的许多电子元件都产自中国。在上述协议中，两国还表示要进行联合演训，并合作研发飞机以及直升机。

中国目前是伊朗石油的最大买家，双边贸易额已经在去年快速攀升至320亿美元，不过依然远远低于中国与沙特阿拉伯、阿联酋的贸易额。

不过，也有分析人士认为，中国会在对伊军事援助方面保持谨慎，以免激化中东局势或者招致针对中国企业的国际制裁。《华盛顿邮报》就援引曾任奥巴马总统顾问的美国军备问题专家萨莫尔(Gary Samore)指出，北京很可能会认为卫星遥感技术并非军事科技，因为这些技术也可用于环境检测、灾难响应等民用领域。

目前，长光卫星与微纳星空均没有受到美国或其他国家的制裁。

（综合报道）

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