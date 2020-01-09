伊朗：对伊拉克境内美国目标的攻击只是个开头

（德国之声中文网）本周三（1月7日）对伊拉克境内的美国目标实施导弹攻击后，伊朗一名高阶指挥官称，还将发动更多打击。革命卫队航空航天部队司令哈吉扎德（Amirali Hajizadeh）称，周三的导弹袭击只是在整个地区一系列攻击的开始。

哈吉扎德在国家电视台上表示，伊朗方面的首要目标不是杀死士兵，而是摧毁华盛顿的军事打击力。他强调，伊朗军方在周三的行动中运用了数字攻击手段，以瘫痪美军战机和无人机的导航系统。

此前，伊朗国防部长哈塔米（Ami Hatami）曾表示，伊朗愿意用政治手段将美国驱逐出中东。不过，他未排除后续军事打击的可能性。

上周，美国使用无人机在伊拉克境内"定点清除"伊朗悍将、精锐部队司令苏莱曼尼后，波斯湾局势急剧恶化。

美称愿与伊朗谈判

一枚伊朗导弹落在伊拉克阿萨德空军基地附近

本周三凌晨，伊朗方面对伊拉克境内的美军基地实施报复性打击。据美方称，有11枚导弹击中了巴格达以西的阿萨德空军基地、5枚导弹落在伊拉克北部的埃尔比勒（Erbil）。美方指出，这两处均是以美国为首的打击恐怖主义民兵"伊斯兰国"的国际联军所使用的基地。美国在伊拉克的多个基地驻扎有约5000士兵。

在致联合国的一封信函中，美国辩称，清除苏莱曼尼是依据联合国宪章进行的一次自卫行动。不过，美政府同时也显示，愿与伊朗对话。美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）致函联合国安理会表示，美国愿在不设先决条件的情况下进行严肃谈判，以实现这一目标：阻止伊朗领导层继续危及国际和平与安全或激化局势。

美军在伊拉克阿萨德等基地驻有5000名士兵

欧盟无意放弃核协议

此间，违逆美国总统特朗普的要求，欧盟明确表示，无意放弃与伊朗达成的核协议。布鲁塞尔称，2015年谈成的该协议是一项重要成果，并继续是实现地区稳定的一个重要工具。

2018年5月，美国单方宣布退出该协议。为此，德黑兰逐步退出所承担的责任。英法中俄德等其余签字国则声明不放弃该协议。特朗普敦促这些国家也退出，以便共同与德黑兰谈判一份新协定。

国际原子能机构继续在伊朗视事

根据伊朗总统府的一项通报，该国总统鲁哈尼在与英国首相约翰逊通话时表示，国际原子能机构将继续在伊朗实施监督。而上周日，--苏莱曼尼被定点清除后两天--德黑兰曾声明，该国未来将不再遵守相关协议。

德军部分撤离伊拉克

近日，德国联邦国防军从伊拉克北部的埃尔比勒地区撤出了约30名官兵。在柏林举行的国防委员会特别会议上，国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，所撤出的是在那里的使命期本就即将结束的官兵，"而所有其他官兵暂时仍将驻扎在埃尔比勒"。在此之前，德国在伊拉克北部地区的驻军人数为约120人。

埃尔比勒机场的国际军营在上周三凌晨也受到导弹攻击。除德国外，诸多国家也在那里驻有军队。

凝炼/达扬（德新社、路透社）