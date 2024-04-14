伊朗对以色列发动大规模空袭

（德国之声中文网）伊朗方面兑现了此前发出的威胁，周六（4月13日）晚间向以色列境内发射了大量无人机和导弹。以色列多个地区拉响了防空警报，其中包括耶路撒冷大区。以色列军方表示，伊朗共向以色列发射了三百多枚无人机和导弹。

以军发言人哈加里表示，绝大多数无人机和导弹都被成功拦截，十多枚伊朗巡航导弹以及大量无人攻击机在尚未抵达以色列空域之前，就已被以军战斗机拦截击毁。

黎巴嫩和也门也向以色列发射了火箭炮

这是伊朗首次对以色列发起的直接攻击。除无人机之外，伊朗还向以色列发射了数十枚地对地导弹。以色列有关当局宣称，伊朗发起的空袭中，一名七岁女童受伤，另有一处以军基地遭到轻微损毁。

伊朗发动空袭的同时，黎巴嫩方面也向以色列境内发射了火箭炮。真主党民兵自称他们对戈兰高地实施了炮击。法新社报道称，也门的胡塞武装也向以色列方向发射了无人机。

伊朗革命卫队称：空袭行动是对以色列的“惩戒”

周日凌晨，以色列方面已在部分地区解除了防空警报。一般认为，此举意味着空袭行动已经结束。

除以色列之外，黎巴嫩、约旦和伊拉克也一度封锁了各自国家的领空。叙利亚则启动了大马士革周边多个军事基地的防空系统，想必是为了防范以军可能对亲伊朗势力发起的报复行动。埃及防空系统也进入了戒备状态。

伊朗革命卫队宣称，此次行动是对以色列的“惩罚”。此前，德黑兰当局就已宣布，他们将对四月一日伊朗驻大马士革大使馆遭袭击事件采取报复行动。在这次袭击行动中，伊朗革命卫队的一名高级将领丧生。按照国际协定，各国驻外使团不应称为袭击的目标。伊朗官方电视台周日凌晨报道称，此次对以色列发动的空袭是惩戒以色列罪行的一个组成部分。

拜登同内塔尼亚胡通电话

伊朗是极端伊斯兰武装哈马斯的重要支持者。而去年十月七日，哈马斯对加沙地带发动的恐怖袭击，是当前以军加沙行动的导火索。除此之外，伊朗也是也门胡塞武装以及黎巴嫩真主党民兵的支持者。伊朗和哈马斯均公然宣称，他们的目标就是要消灭以色列。

伊朗发动空袭之后，以色列总理内塔尼亚胡召集战争内阁举行会议，并随后同美国总统拜登通了电话。拜登也在此前同其安全团队举行了紧急会议。美国总统拜登再度重申了美国对以色列的坚定支持。以色列媒体报道称，以色列将对此次空袭做出“强有力的回应”。

七国集团和安理会将召开紧急会议

拜登宣布，他将召集七国集团领导人举行紧急会晤，“以便对此次卑鄙的袭击行动做出共同的外交回应。”

以色列驻联合国大使埃尔登（ Gilad Erdan）敦促联合国安理会对“伊朗的暴行予以强烈谴责”，并将伊朗革命卫队定性为恐怖组织。埃尔登在致安理会主席的信中称伊朗的空袭是对“以色列主权的严重侵犯”，“是一次严重及危险的升级行为”。目前，马耳他是联合国安理会的轮值主席。

联合国秘书长古特雷斯表示，“整个地区局势严重升级的危险”令他感到极度不安。

（德新社，法新社，路透社）

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