伊朗实施提高铀浓缩丰度措施     

（德国之声中文网）伊朗开始将浓缩铀丰度增至20%。政府发言人拉比（Ali Rabiei）称，已向国际原子能机构通报了这一步骤及一份相关法律，该法允许做这一提炼。

伊朗原子能机构和该国总统鲁哈尼都反对这一新原子能法。拉比表示，尽管政府内部存有疑虑，该法也必须贯彻。伊朗宪法规定，议会通过的法律无论如何都必须落实。

有争议法律

去年11月底，伊朗议会内的现政府反对人士和强硬派联手通过了一份新的原子能法。该法规定，国家原子能机构必须每年生产、储存120公斤丰度为20％的浓缩铀。在政治上颇耐人寻味的是，该法责成伊朗退出国际原子能机构备忘录，从而限制以致禁止联合国视察员进入伊朗核设施。



该法全面违反了2015年达成的伊朗核问题维也纳协议。签署该协议的伙伴国美、俄、中、英、法以及德国希望能经由经济接近换取伊朗放弃核武计划。

鲁哈尼面临权力斗争

伊朗总统鲁哈尼称该法在政治上不明智。他相信，议会通过该法与预定今年6月举行的总统选举之前的内部权力斗争有关。鉴于美国新当选总统拜登将在两星期后就任，伊朗内部萌生有关美国有可能重返伊朗问题国际核协议的希望。民主党籍的拜登已宣布过，有意拯救该协议。

卫星照片上的福尔多核设施

即将离任的美国总统特朗普于2018年单方面宣布美国退出该协议，并以制裁手段使伊朗陷入数十年来最严重的经济危机。此举也使特朗普在其它协议伙伴国中陷入孤立。伊朗方面则也逐步退出该协议，重启其原有核计划。

20％铀浓缩丰度意味着什么？

天然铀主要来自化学同位素为233的原子和少量较重的235同位素原子。这种同位素易于分离，并因而对军民两用都有重要意义。铀在分离机内浓缩，原子依重量被分离，有较高235同位素含量的铀被提炼出来。

鲁哈尼总统已表示愿意与拜登合作

丰度20％以上的铀被称为高丰度铀材料。原则上，它也可以用于核武器，但由于其内含的更稳定的233同位素铀更多，因此，每公斤的爆炸力逊于现有的5个核国家所使用的丰度更高的核材料。伊朗核问题协议中达成的临界值是3.67％。

凝练/达扬（德新社、法新社）



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。