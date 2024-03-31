伊朗官二代渴望“润”去西方生活

（德国之声中文网）埃沙格·卡利巴夫（Eshagh Ghalibaf ），这名现年36 岁的伊朗议会议长之子自 2019 年起便一直在努力获得北美国家加拿大的永久居留权。 一位来自伊朗的记者在研究伊朗官员在加拿大的生活和影响力时找到了卡利巴夫试图移民的相关文件。

“长期以来，我一直在研究与革命卫队或伊斯兰共和国重要官员有关系的伊朗人移民去加拿大的情况。” 记者卡姆兰·马勒普尔（Kamran Malekpour）在接受德国之声采访时证实道： “这些人凭借与压迫人民的腐败体制有关联的家族或业务关系而坐拥教育和财政资源，并得以移民西方国家，享受自由生活。他们在加拿大有一个很大的社区。”

埃沙格·卡利巴夫便是其中一例。其父巴吉尔·卡利巴夫（Bagher Ghalibaf）是前伊朗革命卫队指挥官、现任议会议长。埃沙格·卡利巴夫是家中次子，在首都德黑兰的一个高档社区长大。像许多其他伊朗官员的子女一样，他就读于一所私立学校。 高中毕业时以数学为主修科目通过了毕业考试——尽管他几何不及格。

埃沙格·卡利巴夫的高中成绩低于平均水平。但得益于一项偏袒伊朗官员及其忠实支持者的配额制度，他成功申请到了前总统拉夫桑贾尼（Ali Akbar Rafsandschani）创办的阿扎德私立大学的一个学习位置。 四年制工程学专业他花了七年读完，随后飞赴澳大利亚，支付了30万澳元的语言课程和墨尔本大学学习费用。 学习期间，他在那里购买了两套公寓。

未澄清的腐败指控

其父巴吉尔·卡利巴夫将自己描述为“伊斯兰革命的战士”。卡利巴夫曾任伊朗革命卫队指挥官，并于2003年担任该国警察局长。 在其任期内曾暴力镇压学生抗议活动。 2005年至2017年，卡利巴夫担任德黑兰市长。

据伊朗记者报道，在卡利巴夫任职期间，许多伊朗国有房产被大幅降价出售，有的甚至比市场价低出50%。 买家中据信有政府官员，其中包括卡利巴夫家族。 除此之外，据称卡利巴夫还从市财政资金中向其妻子的基金会支付了大量款项。该基金会-根据其自述-主要支持单身母亲或作为家庭主要经济支柱的女性，但该基金会的确切活动难以确定。

由于卡利巴夫与伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Chamenei）关系密切，针对前者的腐败指控从未得到完全澄清。对其腐败指控进行报道的记者也因被控诽谤而被判处监禁。

对“西方价值观”的仇恨和对女性的压迫

卡利巴夫自 2020 年起一直担任伊朗议会议长。 与伊朗其他所有官员一样，他也反对西方自由民主国家的价值观，并致力于在社会中建立伊斯兰法律和价值观。

其中包括基于伊斯兰教法的法律，这些法律令女性成为了无自决权的公民。 根据法律，妇女甚至不被允许对自己的生活做出重要决定。 从上学、旅行、工作到与谁结婚——所有这些都必须得到其男性监护人的批准，甚至包括她们在公共场合的穿着也是由国家决定。 任何反抗并试图和平争取自由的人都会受到残酷镇压。 最近全国范围内以“妇女、生命、自由”为口号的抗议活动就表明了这一点。

她在欧洲议会演讲台上掏出剪刀……

记者马勒普尔将卡利巴夫之子试图移民一事公布于众后，加拿大政府收到了两份请愿书，要求阻止向这名伊朗革命卫队前空军司令之子发放签证。

请愿成功：二月底，加拿大移民部长向媒体通报，卡利巴夫之子的永久居留申请已被驳回。 他解释称，伊朗政权参与恐怖袭击并连续地、系统性地侵犯人权。他同时强调，加拿大站在伊朗人民一边。

生活在自由世界的好处

对于马勒普尔来说，卡利巴夫案开创了一个先河。 此前人们总是说孩子不该为父母的行为买单。 因此，许多伊朗官员的孩子得以在家庭的支持下前往加拿大并在那里立足，从而确保其父母将来也能够享受在自由世界生活的好处。

比如德黑兰前警察局长莫尔塔扎·塔莱埃(Morteza Talaie)。2022年底，伊朗抗议运动遭到残酷镇压之际，塔莱埃前往加拿大看望女儿。他在健身房被人看见站在一名年轻女子身旁，该女子穿着运动服。 作为伊朗革命卫队前成员，在担任德黑兰警察局长期间（2001-2006 年），塔莱埃负责逮捕据称未正确佩戴头巾（Hijab）的女性。

这种干预公民私生活的行为，包括突袭私人聚会，都在他的职责范围内。 塔莱埃在健身房的视频在网上流出并引起许多愤怒反应后，他通过视频回应道：他没有责任和义务向任何人解释自己的私生活。

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