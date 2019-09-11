 伊朗女性首次踏上男足观众席 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.10.2019

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时政风云

伊朗女性首次踏上男足观众席

遭禁40年后，数千名伊朗女性——在被隔离的座位区——首次得以在体育场观看国家队的一场世界杯资格赛。此举虽可被视为一种进步，但仍招致批评。

Iran Teheran Iranische Frauen beim Länderspiel Iran - Bolivien (picture-alliance/dpa/S. Zareian)

2018年10月16日，伊朗当局特许女性观众团入场观看伊朗对玻利维亚队的比赛

（德国之声中文网）一场世界杯资格赛亚洲C组的比赛，伊朗对阵柬埔寨。普通情况下， 除这两个参与国之外，恐难有什么人会感兴趣。然而，这个星期四（10月10日），整个世界都在关注德黑兰的这场赛事--不过，目光不是投向草坪，而是阿扎迪（Azadi）体育场的观众看台。在伊朗伊斯兰共和国40年历史上，伊朗女性破天荒第一次可以买男子足球赛入场券。

最初，赛事主办方通过网络售票向女性们提供体育场两个观众区的入场券。鉴于供不应求，又增加了两个观众区入场券。据伊朗官方通讯社伊尔纳报道，短短数分钟内，所提供的全部3500张票一售而空。社交媒体上，众多女性用"#和我一起进体育场"等关键词表达欢呼雀跃之情，称售票是在国内反歧视女性斗争的一个重大成果。

"女笼完工了"

然而， 也有批评之声。比如，在关键词"#Wake UpFIFA"（警醒吧，国际足联）下，有网民指出，阿扎迪体育场总共有72个观众区，有7.8万以上坐席，却只有4个提供给女性，人数最多不得超过5000。有一推文这样写道："这不公平。"

Frauen Plätze im Stadion werden abgetrennt (roydad24)

球场封闭的女性观众区

还有一些网民上传显示工人们在女性看区外装置拦网的照片，有一句评论是："女笼完工了"。

不清楚的还有，有多少入场券是给了当局刻意挑选的女性。伊朗女摄影师马吉德（Maryam Majd）推文抱怨说，虽然女性被允许上看台，文字女记者也被允许入场，但女摄影师们却被禁止进入阿扎德体育场，"这是为什么？"

世界足联以开除出世界杯相胁

迄今，女性入场禁令的取消仅适用于国家男队的世界杯资格赛事，但未如国际足联所要求的那样，也适用于伊朗国内联赛和亚洲冠军联赛。

今年9月初，一名29岁伊朗女子在德黑兰伊斯兰革命法院大楼外用汽油自焚，伤重不治死亡。因为女扮男装偷偷进入足球场，这名女子生前受到监禁威胁。她的死亡在伊朗引发抗议浪潮。事件发生后，国际足联加大了对伊朗掌权者的压力。

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