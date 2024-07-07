伊朗大选：改革派佩泽什基安获胜 挑战与希望并存

伊朗改革派候选人佩泽什基安赢得总统选举。这名主张与西方国家建立“建设性关系”的新总统或将为该国带来些许改变，同时面临诸多挑战。

（德国之声中文网）在伊朗总统选举的第二轮投票中，改革派候选人马苏德·佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）战胜了强硬派对手赛义德·贾利利（Saeed Jalili），赢得了总统大选。佩泽什基周六（7月6日）发表胜选感言，承诺“将向每个人伸出友谊之手”。他在伊朗国家电视台上表示:“我们都是这个国家的人民，我们应该运用每个人的力量来促进国家进步。”

伊朗官方统计数据显示，佩泽什基安在周五的选举中以1630万票战胜贾利利的1350万票。总共有3000万人参与了此次选举，投票率为49.6%，高于6月28日第一轮投票的历史最低点，但低于伊朗历届总统选举。佩泽什基安的支持者走上德黑兰和其他城市的街头庆祝他的胜利。

新总统的背景和主张

69岁的佩泽什基安是一名心脏外科医生，自2008年以来一直在议会代表北部城市大不里士（Tabriz）。他曾在伊朗最后一位改革派总统穆罕默德·哈塔米(Mohammad Khatami)任内担任卫生部长，并得到了哈塔米的支持。这也是改革派在哈塔米离开德黑兰总统府19年多后，通过总统选举重新掌权。

总共有3000万伊朗人参与了此次选举，投票率为49.6%。 图像来源: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

佩泽什基安承诺推行务实的外交政策，呼吁与西方国家建立“建设性关系”，以“让伊朗摆脱孤立“，并改善社会自由化和政治多元化的前景。但他同时表示将忠于伊朗的神权统治，无意对伊朗的什叶派神权政治进行激进改变，并长期承认最高领袖阿亚图拉·阿里·哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)对该国所有事务拥有最终决定权。

承诺难以兑现？

因此，佩泽什基安的温和目标也将面临诸多挑战。德国马尔堡大学的政治学者塔雷克·西迪克(Tareq Sydiq)向德新社分析，即便是一位改革派总统，在政府中的施政空间也非常有限。西迪克解释道：“在一个由强硬派主导的议会中，加上最高宗教领袖一再表示不希望奉行过于温和的政策，改革派总统的行动空间会非常狭窄。”这种局面也影响了选民对选举的热情，因为改革派总统很难兑现其竞选承诺。

选民们也表达了谨慎的乐观态度。伊朗银行职员法特梅·巴巴伊（Fatemeh Babaei）表示，她对佩泽什基安没有任何期待，但很高兴所投之票遏制了强硬派的势头，她希望佩泽什基安的执政方式能让所有人感觉未来仍有希望。库尔德裔的裁缝塔赫尔·哈利利（Taher Khalili）则希望佩泽什基安能够改善小企业的经济状况。

伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)仍对该国事务拥有最终决定权。 图像来源: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

微妙时刻

伊朗此次投票因为极端保守派总统易卜拉欣·莱希(Ebrahim Raisi)于5月份因直升机坠毁身亡后而提前举行，是在加沙战争、与西方关于伊朗核计划的争端以及因经济制裁导致的国内不满情绪高涨的背景下进行的。美联社认为，即使佩泽什基安获胜，伊朗仍处于一个微妙的时刻：中东局势高度紧张、美国即将举行的选举都可能会危及美伊两国缓和关系的机会。时任美国总统特朗普在2018年单方面退出了伊朗核协议，而特朗普有望在11月的总统大选中重新掌权。

佩泽什基安当选伊朗总统后，获得来自多国领导人的祝贺，包括沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）和俄罗斯总统普京。中国外交部网站周六发布的信息显示，中国国家主席习近平也向伊朗新总统发去贺电表示，他高度重视中伊关系发展，“愿同总统先生一道努力，引领中伊全面战略伙伴关系向纵深推进”。

在回答美联社的相关问题时，美国国务院称伊朗选举“不自由、不公正”，并指出“大量伊朗人选择不参加选举”。美国国务院补充道：“我们并不期望这些选举会从根本上改变伊朗的方向，或使其公民的人权得到更多尊重。正如候选人自己所说，伊朗的政策是由最高领袖制定的。”然而，美国国务院同时表示仍将继续进行有利于美国利益的外交活动。



（美联社，路透，德新社）

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