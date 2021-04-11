伊朗大选：强硬派莱西将成为新总统

（德国之声中文网） 伊朗伊斯兰共和国内政部发言人称，根据大部分选票计算结果，现年60岁的莱西（Ebrahim Raeissi）以较大优势领先竞争对手，得票率超过62%。另３名竞争对手已向他致贺。在投票之前，这位保守派人士即被认为几乎肯定当选。
政治权力转移
现任总统鲁哈尼发表电视讲话称，第一轮投票已选出新的国家元首，但未说出获胜者的名字。他只是表示："我的正式祝贺将在晚些时候表达。不过，我们已经知道谁得到了足够的选票，选民今天选出了谁。"
在新冠疫情和低投票率背景下，本周五（６月１８日），投票时间延至深夜，全国投票站数量增加到7万多个。
此次选举决定被视为温和派的鲁哈尼的继任者，两届任期后，鲁哈尼不能再次竞选。
尚无官方正式计票结果
根据半官方的法尔斯通讯社的报道，截至傍晚时分，5900多万选民中只有37%的人投了票。德黑兰内政部表示，不能证实这一数字。国家电视台则称，全国范围出现高投票率。
在最初批准的７名候选人中，只有４人在选举日参与竞选：一极端保守教士、一改革派人士、一名前将军，及一强硬派人士。
保守派教士、国家司法总监莱西从一开始便被认为是最有希望胜选。他是伊朗最高政教领袖哈梅内伊（Ajatollah Ali Chamenei）的心腹。前央行行长央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提（Abdolnasser Hemmati）则被认为无甚机会。作为有改革色彩的经济学家，他特别寄希望于抗议票。
莱西在４年前的选举中不敌鲁哈尼。此次，他通往总统的道路则好行得多。所谓的监护委员会也确保了这一点。作为最高选举监管机构，它剔除了强力竞争者。此举甚至在政府内部也引发激烈抗议。大量选民也对这一被很多人认为是做表面文章的非民主选举越来越不感兴趣。
莱西自称是扶贫反腐斗士
专家们相信，作为总统，莱西不会延续鲁哈尼的温和路线。在竞选期间，他侧重经济问题，承诺迅速结束美国制裁导致的金融、经济危机。
然而，若不同美国谈判被双方破坏的2015年维也纳核协议的未来，结束制裁，从而结束已持续近３年的经济危机，将毫无可能。竞选期间，莱西曾这样说："我们将尊重协议，但条件由我们而不是美国设定。"
观察家们还预计，就任总统后，莱西将在中东政策上走更激进路线，在对以色列关系上，甚至持较前更加不共戴天的立场。
（德新社，路透社，法新社）
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40年前的伊朗伊斯兰革命
“我没有感觉”
1979年2月1日，霍梅尼乘坐法国航空公司的客机结束流亡生涯，回到久别的德黑兰。一名记者问他“现在什么感觉”，霍梅尼答道：“我没有感觉”。情感属于世俗范畴，而霍梅尼是真主的使者。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
百万民众切盼霍梅尼
1978年12月10日、11日两天里，估计有600万至900万人在伊朗各大城市走上街头，这些抗议活动基本上是和平的，而同年9月8日举行的抗议活动期间则发生了流血镇压。以巴列维国王为首的政府清楚，政权被推翻已是指日可待，毋庸置疑，将取代自己的将是宗教领袖霍梅尼。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
伊朗妇女欢迎霍梅尼
还在流亡期间，霍梅尼对伊朗国王为解放妇女颁发的新政发动抨击。新政包括，1963年伊朗妇女获得了普选权。即便如此，大部分伊朗妇女热切盼望霍梅尼回归，希望伊朗君主制就此终结。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
从古代寻找合法性
1971年伊朗国王和王后在波斯古都波斯波利斯（Persepolis）举行盛大庆典，纪念2500年前诞生的波斯帝国。许多国家元首均到场庆贺。霍梅尼也从流亡地发来“贺电”，称伊朗现行的君主制“残忍、邪恶，同伊斯兰教义背道而驰”。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
流亡异地，客死他乡
这是巴列维国王和王后1979年6月在流亡地墨西哥库埃纳瓦卡市（Cuerna Vaca）。在伊朗伊斯兰革命的浪潮中，巴列维国王不得不在当年1月16日率王室逃离德黑兰，次年7月27日，因癌症不治死于埃及开罗市。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
军队投入革命
1979年1月，伊朗首都德黑兰的街道上，伊朗士兵同平民相互问候。士兵手持象征和平的丁香花迎接和平。2月11日，伊朗军队宣布保持中立。尽管如此，2月与4月间，革命法庭仍然将数名将军判处死刑。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
在中央墓地发表全国讲话
霍梅尼返回伊朗后，立即宣布迄今的君主制、伊朗政府以及议会为非法。他说，“我将任命一个新政府。我这样做，基于这个民族对我的信任。”伊朗研究学者认为，在1979年年初，霍梅尼的这番话并非自欺欺人，而是当时的现实。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
革命中的自由派
巴扎甘（Mehdi Bazargan，1908-1995）自上世纪三十年代起就参加反对派运动同巴列维王朝做斗争，因此曾遭到多年的监禁。霍梅尼任命巴扎甘为政府第一总理，但后者却批评霍梅尼，称其是“戴头巾的君主”。巴扎甘在总理的位置上只坐了9个月。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
伊朗大学生占领美国使馆巩固霍梅尼的地位
1979年11月，伊朗激进大学生占领了美国驻德黑兰大使馆，并将使馆人员扣留作为人质。这一行动前有传言说，美国将保护巴列维国王重返伊朗。霍梅尼巧妙利用这一革命声势，将新宪法的批评者称为“美国的盟友”给予打压。作为宗教最高领袖，霍梅尼也是伊朗宪法制定的最高决定者。
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40年前的伊朗伊斯兰革命
哈梅内伊 - 一个僵化制度的维护者
1989年，哈梅内伊（Ali Chamenei）被专家委员会推举为霍梅尼的继承者，直到今天，哈梅内伊的地位凌驾于所有机构之上。现年79岁的他并没有前任霍梅尼的特殊魅力，但他却忠实代表了强硬派的保守立场：拒绝任何制度性改革，毫不留情地镇压反对派人士。
作者: Hans Spross