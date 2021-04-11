伊朗大选：强硬派莱西将成为新总统

（德国之声中文网） 伊朗伊斯兰共和国内政部发言人称，根据大部分选票计算结果，现年60岁的莱西（Ebrahim Raeissi）以较大优势领先竞争对手，得票率超过62%。另３名竞争对手已向他致贺。在投票之前，这位保守派人士即被认为几乎肯定当选。

政治权力转移

现任总统鲁哈尼发表电视讲话称，第一轮投票已选出新的国家元首，但未说出获胜者的名字。他只是表示："我的正式祝贺将在晚些时候表达。不过，我们已经知道谁得到了足够的选票，选民今天选出了谁。"

在新冠疫情和低投票率背景下，本周五（６月１８日），投票时间延至深夜，全国投票站数量增加到7万多个。

此次选举决定被视为温和派的鲁哈尼的继任者，两届任期后，鲁哈尼不能再次竞选。

尚无官方正式计票结果

根据半官方的法尔斯通讯社的报道，截至傍晚时分，5900多万选民中只有37%的人投了票。德黑兰内政部表示，不能证实这一数字。国家电视台则称，全国范围出现高投票率。

在最初批准的７名候选人中，只有４人在选举日参与竞选：一极端保守教士、一改革派人士、一名前将军，及一强硬派人士。

保守派教士、国家司法总监莱西从一开始便被认为是最有希望胜选。他是伊朗最高政教领袖哈梅内伊（Ajatollah Ali Chamenei）的心腹。前央行行长央行行长阿卜杜勒纳赛尔·赫马提（Abdolnasser Hemmati）则被认为无甚机会。作为有改革色彩的经济学家，他特别寄希望于抗议票。

莱西在４年前的选举中不敌鲁哈尼。此次，他通往总统的道路则好行得多。所谓的监护委员会也确保了这一点。作为最高选举监管机构，它剔除了强力竞争者。此举甚至在政府内部也引发激烈抗议。大量选民也对这一被很多人认为是做表面文章的非民主选举越来越不感兴趣。

莱西自称是扶贫反腐斗士

专家们相信，作为总统，莱西不会延续鲁哈尼的温和路线。在竞选期间，他侧重经济问题，承诺迅速结束美国制裁导致的金融、经济危机。

然而，若不同美国谈判被双方破坏的2015年维也纳核协议的未来，结束制裁，从而结束已持续近３年的经济危机，将毫无可能。竞选期间，莱西曾这样说："我们将尊重协议，但条件由我们而不是美国设定。"

观察家们还预计，就任总统后，莱西将在中东政策上走更激进路线，在对以色列关系上，甚至持较前更加不共戴天的立场。

（德新社，路透社，法新社）

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