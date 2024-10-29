伊朗处死德国伊朗双重国籍男子

伊朗本周对一名具有德国和伊朗双重国籍的男子沙马哈德处以死刑，称他参与一场清真寺袭击，并与美国、以色列情报人员有联系。德国总理肖尔茨对此表示谴责，称沙马哈德“甚至没有机会在审判中就指控为自己辩护”。

（德国之声中文网）伊朗官方媒体报道称，具有德国和伊朗双重国籍的男子沙马哈德（Jamshid Sharmahd）本周一（10月28日）遭到处决。

他在去年2月被伊朗司法部门定罪，罪名是参与2008年发生于伊朗城市设拉子一座清真寺的致命袭击，导致14人死亡、300人受伤。随后，法院以传播“人间腐败”（corruption on earth）为由对沙马哈德判处死刑。这种模糊的罪名是伊朗政权用来泛指犯罪的术语，通常与违反宗教价值观有关。

伊朗当局还指责沙马哈德是“通达（Tondar）恐怖组织的领袖，该组织从美国指挥伊朗境内的武装和恐怖活动”。同时称他与“美国联邦调查局和中央情报局官员”保持联系，并“试图联系以色列摩萨德特工”。

沙马哈德的女儿加泽尔（图左）认为伊朗不会对任何形式的谈判或外交做出回应 图像来源: Ben Knight/DW

过境迪拜被捕

沙马哈德出生于伊朗，幼年时随父亲移居德国，自2003年起定居加州，经营一家软件公司。他的家人表示，沙马哈德是在2020年途经迪拜时遭到抓捕，后被送往伊朗拘留。

德国、欧盟和其他国家曾呼吁伊朗政府取消他的死刑。沙马哈德的女儿加泽尔（Gazelle Sharmahd）在父亲被定罪后不久告诉DW：“我不认为言语能够改变恐怖政权。这个政权从伊朗境外绑架了像我父亲这样的人......不幸的是，这个恐怖政权不会对任何形式的谈判或外交做出回应。”

德国总理、外长谴责伊朗

德国总理肖尔茨谴责了这一处决，称其为“丑闻”，并且提到“沙马哈德甚至没有机会在审判中就指控为自己辩护”。德国外长贝尔博克也在社群媒体上表示，这起杀人事件 “再次表明了德黑兰统治者是一个怎样惨无人道的政权”。

据大赦国际在内等人权组织称，伊朗每年执行死刑的数量仅次于中国，位居世界第二。仅今年伊朗就处决了至少 627 人。

（法新社、德新社、路透社）

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