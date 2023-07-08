伊朗处决两名沙赫切拉陵墓事件袭击者

（德国之声中文网）伊朗司法部表示，两名参与去年10月发生的沙赫切拉陵墓袭击事件的男子周六（7月8日）被执行死刑。

去年10 月26 日，逊尼派穆斯林极端组织“伊斯兰国”（IS）宣称对什叶派圣地沙赫切拉陵墓（Shah Cheragh，又译“灯王之墓”）袭击事件负责。该袭击造成 13 人死亡，30 人受伤。

属于伊朗司法部的米赞通讯社在线网站称：“今天上午，沙赫切拉恐怖袭击案的其中两名参与者已被公开执行死刑。”

据官方通讯社伊通社（IRNA）报道，两人于黎明时分在法尔斯省首府设拉子市沙赫切拉陵墓附近的街道上被绞死。米赞通讯社确认他们的姓名是是拉什迪（Mohammad Ramez Rashidi）和卡塔利（Naeem Hashem Qatali）。

伊朗此前曾表示，此次事件的袭击者来自其他国家，其中包括邻国阿富汗，但周六被处决者的国籍尚未披露。

伊朗官方媒体称，伊朗与阿富汗及巴基斯坦接壤的地区是骚乱的温床。周六，四名武装袭击者在此边境附近的逊尼派占多数的锡斯坦-俾路支省首府扎黑丹杀死了一名伊朗警察。目前尚不清楚这场袭击背后的原因。该省是伊朗当局与逊尼派极端分子、毒品走私者和俾路支少数民族叛乱者发生冲突的热点地区。

米赞通讯社说，周六被处决者之一拉什迪承认曾与“伊斯兰国”合作实施了去年10月的沙赫切拉陵墓袭击事件。

此二人于今年3月以“腐败、武装叛乱和危害国家安全”的罪名被判处死刑。

他们还被指控为“伊斯兰国”成员及“阴谋危害国家安全”。

伊朗每年被执行死刑的人数仅次于中国

法尔斯省首席法官穆萨维（Kazem Moussavi）表示，周六被处决者直接参与了沙赫切拉陵墓袭击主犯的“武装、采购、后勤和指导”。

穆萨维法官说，该案的另外三名被告因为是“伊斯兰国”成员而分别被判处5年、15年和25年监禁。

伊朗当局称，袭击主犯后来被伊朗媒体确认为 30 多岁的巴达赫尚（Hamed Badakhshan），他在被捕过程中受伤身亡。

11月，伊朗当局表示，来自阿富汗、阿塞拜疆和塔吉克斯坦的26名“塔克菲理”（takfiri）恐怖分子因参与此次袭击而被捕。

在什叶派占主导地位的伊朗，“塔克菲里”一词通常指圣战分子或激进逊尼派伊斯兰教的支持者。

一个多月前，22 岁的伊朗库尔德青年女性阿米尼（Mahsa Amini） 因涉嫌违反该国女性着装规定而在德黑兰被捕并在拘押期间死亡，引发了遍及全国各地的抗议活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 巴黎 世界许多地方的人们都对伊朗的抗议活动表达了团结声援。在法国首都巴黎，示威者周日（10月2日）从共和国广场游行到民族广场，呼喊口号：“打倒伊斯兰共和国”、“打倒独裁者”。

全球各地声援伊朗民众抗议 伊斯坦布尔 在土耳其最大城市伊斯坦布尔，数百人参加了声援集会，其中有不少伊朗裔女性。她们喊出反对伊朗政府的口号，以及此次抗争运动的呼声“女性、生命、自由”。在库尔德居民数量最多的土耳其东南部城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）和西海岸城市伊兹米尔（Izmir），也有以女性为主的街头声援活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 柏林 约五千人在德国柏林抗议伊朗政府的暴行。人们呼吁国际社会对伊朗民众展示团结，制止对女性的杀害。伊朗在德国流亡社团的一位发言人要求伊朗政府停止流血镇压，实行改革。

全球各地声援伊朗民众抗议 贝鲁特 在中东地区，大批民众对伊朗的抗议运动表达团结和支持。在黎巴嫩首都贝鲁特，妇女们在国立博物馆前集会，要求停止对女性的暴力。

全球各地声援伊朗民众抗议 洛杉矶 在美国，人们也举行了自发集会，表达对伊朗女性的声援。如图在加州洛杉矶的市政厅前，一群示威者者打击一种名叫 Daf 的手鼓奏乐。过去这个周末，在伦敦、东京和马德里都有声援伊朗抗议的示威活动。

全球各地声援伊朗民众抗议 德黑兰沙里夫大学 自示威爆发以来，伊朗许多大学的学生纷纷起来抗议该伊斯兰共和国的领导层及其压制政策。在德黑兰的沙里夫大学，安全力量对学生和教授进行了暴力镇压。有关视频和图片在网络上广为传播。



去年10月，伊朗总统莱西指责“骚乱”（伊朗官方用来形容抗议活动的术语）为“恐怖”袭击铺平了道路。

2017 年，“伊斯兰国”声称在伊朗发动了首次袭击，以武装人员和自杀式炸弹袭击者袭击了德黑兰议会和伊斯兰共和国创始人霍梅尼的陵墓，造成 17 人死亡、数十人受伤。

公开处决在伊朗并不多见，绝大多数绞刑都在监狱内执行。

总部位于伦敦的国际特赦组织等人权组织称，伊朗每年被执行死刑的人数仅次于中国，位居全球第二。

联合国事实调查团7月5日表示，伊朗已处决了与“阿米尼抗议活动”有关的7名男子，并呼吁伊朗当局停止这种“令人毛骨悚然”的行动。

（法新社）

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