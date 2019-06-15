伊朗声称击落美国“全球鹰”无人机

（德国之声中文网）伊朗革命卫队在其新闻网站上宣布，在伊朗南部省份霍尔木兹甘领空击落一架美国"间谍"无人机。声明称，在该机抵近库默巴拉克（Kuhmobarak）地区的伊朗空域时被击落。该地区毗邻阿曼海湾沿岸。伊朗伊斯兰共和国通讯社也报道了该事件，并称所涉无人机是"RQ-4 Global Hawk（全球鹰）"。

据制造商诺斯特罗普-格鲁曼提供 的数据，该型无人机具有高空持续飞行30小时、传送近乎实时高清晰度大面积图片的能力。

若消息被证实，这将是伊美紧张关系的一次明显升级。上星期，华盛顿曾指控德黑兰，将导弹瞄准了一架美方无人机。有关此次击落无人机的报道，美军中东地区司令部一名发言人表示，"伊朗领土上空没有无人机"。他未提供进一步信息。

无一方公开表态愿打仗

迄今，美伊双方均表示不愿发生战争。

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼（Ali Schamchani）本周三（6月19日）还表示，"根本就不存在战争的理由， 因为，美国指控他国是全球都知道的美方的一种策略，旨在施加政治压力。"

本周一，美国代理国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）称， 美国不致力于同伊朗发生冲突。不过，他同时宣布，将向中东地区增派1000名军人。

德国：油轮攻击行为的背后是伊朗

联邦德国政府总理默克尔周二表示，"强烈迹象"显示，伊朗是两艘油轮在霍尔木兹海峡附近遭袭行为的幕后黑手。

此前，美国指控伊朗要为分别悬挂日本和挪威旗的两艘油轮受攻击行为负责。美方公布了一段视频及相关照片，显示一艘伊朗革命卫队快艇上的人员从一艘油轮船体上取走未爆炸的粘附水雷。

欧盟周一曾表示，该视频尚不足以用来谴责伊朗。德国外长马斯强调，在得出最终结论前，德方将继续评估相关证据。

在与周二来访的乌克兰总统泽连斯基共同举行的柏林新闻会上，默克尔总理呼吁和平解决波斯湾紧张局势。谈及美国指控伊朗位于两艘油轮攻击事件幕后时，默克尔表示 ，"存在有力的证据，我们严肃看待此一攻击行为"。她说，"这是一个非常严峻的局面"。她表示， 德国将对所有各方， 尤其是伊朗方面说，"局势不能激化"。

凝炼/王凡（德新社、路透社等）