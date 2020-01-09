伊朗坦承击落客机 归咎「人为因素」

(德国之声中文网) 伊朗军方周六 (1月11日) 针对乌克兰客机遭击落事件发表声明，透过国家电视台表示该国军队「意外」击落一架德黑兰起飞的乌克兰客机，导致机上176人丧生。 伊朗将意外归咎于「人为因素」，表示由于过去几天美伊关系紧张，伊朗军方持续保持备战状态。

声明表示，伊朗在该客机朝一个伊朗军方的基地方向飞去后，误将该客机视为一个「具危险性的目标」，才会在不经意的情况下，因人为因素击落该客机。 过去几天，美国与加拿大情报单位认为客机是被伊朗击落的，但伊朗都否认发射飞弹击落客机。

这架开往基辅的乌克兰国际航空公司民航客机，星期三 (1月8日) 凌晨起飞几分钟后，在伊朗首都德黑兰坠毁，机上176人全数丧生。 死者中有63名加拿大人、82名伊朗人、11名乌克兰人和4名英国人。 此前，伊朗朝美军驻伊拉克的两处军事基地发射了数十枚飞弹。

美加称伊朗击落客机

美国总统特朗普和加拿大总理特鲁多週四都表示，他们相信伊朗击落了一架在德黑兰启发要前往乌克兰客机，导致机上176名乘客全数丧生。但德黑兰当强调这种可能性「不合理」。

美国总统特朗普在白宫对记者说时，他怀疑「某人可能犯了一个错误」，但没有进一步详细说明。他说：「有人说原因是机械(故障)。我个人认为，这根本不是问题。」他提到，有非常可怕的事发生。

加拿大总理特鲁多周四晚间在记者会上说，加国政府多个情报来源都显示，飞机坠毁的原因是因为被一枚伊朗发射的导弹击落。他说：「情报证据非常清楚地说明了飞机坠毁的可能原因。」他也说，可能是不小心造成的。

英国首相约翰逊（Boris Johnson）回应了特鲁多的说法，表示「有大量情报」显示这架飞机是被伊朗导弹击落的，也说有可能是意外。

伊朗:不合逻辑的谣言

事发起因是一架开往基辅的乌克兰国际航空公司的民航客机星期三凌晨起飞几分钟后，在伊朗首都德黑兰坠毁，机上176人全数丧生。死者中有63名加拿大人、82名伊朗人、11名乌克兰人和4名英国人。

路透社引用一名美国官员的话说，这架波音737-800客机在德黑兰起飞后不久，美国卫星侦测到有两枚地对空导弹发射。这位官员说，随后飞机就在飞行区域爆炸。他说，热量特征数据显示，飞机坠落在地前已经着火。

但伊朗民航组织负责人阿贝扎德（Ali Abedzadeh）表示，「导弹无法击中乌克兰飞机」。伊朗ISNA新闻社援引他的话说：「这种谣言根本不合理。」

英国独立调查网站Bellingcat发布一段影片，其中可以看出有一飞行体击中了空中的另一飞行体。随后便传出巨大的声响。这段影片被解读为伊朗可能发射导弹的位置，还有该架客机坠毁的过程。

虽然美加和英国领导人都出面表示伊朗要对这起飞机失事负责，但德黑兰当局仍坚持意外是技术故障引起。德黑兰发布的初步报告称，飞行员没有发出求救电话，而是在飞机坠落时试图返回机场。

该报告也提到，飞机的两个黑匣子记录下了飞行数据。虽然受到一定程度的破坏，但已经被回收进行分析。伊朗政府发言人拉比伊（Ali Rabiei）邀请美国飞机制造商波音公司参与调查过程，并否认导弹导致坠机。他在声明中说：「所有相关的报导都是针对伊朗的心理战……所有有公民搭乘这架飞机上的国家都可以派代表参与。我们敦促波音派代表参加调查黑匣子的过程。」

乌克兰表示，正在调查导致这次坠机事件的各种可能性，包括导弹袭击、飞行中的碰撞和恐怖主义。周四基辅当局派了一位专家组前往伊朗协助实地调查。

乌克兰副外交大臣基斯利兹亚 (Sergiy Kyslytsya)在纽约的联合国会议上说：「这场灾难(发生)的情况仍不清楚......现在需要由专家进行调查，并找到导致坠机的原因。」他希望伊朗可以无条件支持乌克兰专家的调查。

夏立民/杨威廉（路透社、法新社、美联社）