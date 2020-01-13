伊朗国内危机：我们知道些什么？

（德国之声中文网）自华盛顿当局指令杀死伊朗悍将苏莱曼尼以来，10天过去了。美伊两国濒临战争边缘。孰料，此间情形逆转：伊朗内政冲突激化，局势危急。

是什么导致了新近的抗议浪潮？

乌克兰客机在德黑兰机场附近坠毁悲剧的始作俑者原来是伊朗。多天否认后，上周六（1月11日），该国军方承认误击了该机，原因是，一名导弹系统操控员将该客机误认为是敌方来袭巡航导弹而发射了一枚地对空导弹。伊朗政府对发生这一导致176人丧生的不幸事件致歉。

击落客机事件使伊朗民意骤变。死者中亦有众多在境外生活、回家探亲的伊朗人。上周六晚间，数百人聚集在德黑兰阿米尔-卡比尔-大学（Amir-Kabir-University）前，追思罹难者。悼念活动迅速演变为愤怒抗议：示威者要求责任人辞职。

伊朗大学生和中产阶级示威反政府

与去年11月抗议浪潮的两大不同

尽管警方和军方上周日在德黑兰的三所大学和重要地点派出重兵，又有数千人走上街头。各社交媒体上流传的视频显示，示威者们呼喊"独裁者去死"等口号，或者要求"最高指挥官"下台，其矛头所指是伊朗最有权势者、该国最高精神领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊。

去年11月，该国即已发生过民众大规模抗议浪潮，据称，多达1500人被当局打死。上周末爆发的抗议则有着两个关键的不同：一是，此次抗议由中产阶层发动，尤其是基本未参与去年11月抗议浪潮的大学生；二是，去年11月，伊朗当局曾封闭互联网数天。这一次，互联网基本运作正常，发自德黑兰的视频传播到了全世界，并迅速引发强烈反响。

"世界在看着"

美国总统特朗普周末分别用英语和波斯语发推，向伊朗示威者们表达团结之意。他写道，"世界在看着"。他并警告伊朗当局者，不得杀害示威者。

加拿大也严正表态。被击落乌克兰客机上的176人中有57名加拿大公民。该国总理特鲁多向死者家属许诺还他们以"公正"。在该国西部埃德蒙顿大学（Edmonton University）举行的哀悼仪式上，特鲁多表示，"直至有了回答，我们不会平静"。

加拿大派员参与调查击落事件的专家组。其中3名成员已飞抵德黑兰。加拿大外长尚帕涅（François-Philippe Champagne）通报说，另有6名专家已获伊朗签证。

在加拿大多伦多市人们哀悼失去的亲人与朋友

还有哪些问题未澄清？

加拿大虽致力于澄清真相，但迄今尚未查明，到底是谁要对击落客机行为负责、此人何时将被绳之以法。伊朗当局起初将追究归咎于技术故障，后来承认是误击。该国政府发言人拉比耶（Ali Rabiei）在国家电视台上指出，数名责任人已被指控撒谎、掩盖，"但说实话，不是这种情况"。他辩称，起初，伊朗国内的信息状况也不清楚。

抗议运动会被暴力镇压下去吗？

最大的疑问之一是，伊朗国内的抗议浪潮是否会转为暴力。从上周日晚以及本周一在推特上流传的视频中，人们可以看到德黑兰大街上鲜血流淌、听见枪声、看到显然是属于安全力量的全副武装的男子。另一些视频显示军警用棍子击打示威者，有人喊，"不要打他们"；还有人喊："不要分开，否则，他们会逮捕我们。"

警方领导人拉希米（Hossein Rahimi）驳回指控。在伊朗国家电视台网站周一公布的一份声中，他称，"警方绝对未向示威者开枪，因为，首都警方接到指示，采取克制"。

力量对比如何？

不清楚的是，伊朗国内对已故苏莱曼尼将军的支持到底有多大。德黑兰称特朗普对示威者们的团结表态是"鳄鱼眼泪"，强调指出，是他指使杀害了伊朗的一位"民族英雄"。数十万人参加了苏莱曼尼葬礼。

不过，难以确定，这一活动在多大程度上是出于自愿参加。在推特视频上也可以看到，有伊朗人撕下并焚烧有苏莱曼尼画像的标语。苏莱曼尼之死是使伊朗人团结了抑或相反，凸显了该国国内的深刻裂痕，人们不妨拭目以待。