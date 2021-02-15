 伊朗喊话美国：若解除制裁 德黑兰将扭转核行动 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.02.2021

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时政风云

伊朗喊话美国：若解除制裁 德黑兰将扭转核行动

伊朗扎里夫外长周五表示，若美国解除制裁，伊朗将“立刻逆转”在核计划方面的行动。对华盛顿提出考虑重启伊朗核谈判，扎里夫重申了德黑兰的立场。

Iran | Außenminister Dschawad Sarif

伊朗外长扎里夫: 如果解除制裁, 我们将立刻逆转之前采取的措施。

DW.COM

德国之声（DW）采访了前驻欧美军司令、欧洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）战略研究部主席霍奇斯（Ben Hodges）。他说，目前北约和美国最重要的是要协同行动，而非各行其是。

对伊朗而言，"海上联合演习 "意味着面子大增，而如果有俄、中两国参与，更是如此。不过，由此并不形成联盟，更谈不上与中国结盟。

拜登政府要求重回伊朗核协议前，德黑兰要先恢复遵守协议，限制核活动。但伊朗却表示，特朗普破坏协议再先，是美国要踏出复原的第一步。

（德国之声中文网）拜登政府本周四（2月18日）表示准备重启伊朗核协议谈判，美国前总统特朗普2018年放弃了该协议，之后重新对伊朗实施制裁。

伊朗外长扎里夫在推特上写道，如果解除制裁：“我们将立刻逆转之前采取的措施。”

一名伊朗高级官员对路透社表示，德黑兰正在考虑华盛顿提出重启协议的提议，这凸显了通过外交途径解决僵局的紧迫性。这名官员说：“但首先，他们应该重回协定。然后根据2015年的协议框架，可以讨论成立某种同步行动的机制。“

华盛顿周四表示，已经准备与伊朗进行对话，讨论恢复核谈判。这位伊朗官员说：“我们从未寻求核武器，这不是我们国防原则的一部分，”这位官员表示。“我们的信息是非常清楚。解除所有制裁，给外交一个机会。”

德黑兰已经为华盛顿设定了2月23日的最后期限，要求华盛顿在此之前撤销制裁，否则，将拒绝联合国核监督机构—国际原子能机构（IAEA）在短时间内进行调查。美国和欧洲各方呼吁伊朗不要采取这一步骤，并重申了他们对德黑兰最近生产铀的担忧。

早些时候，扎里夫在伊朗政府网站上发布的采访中表示，尽管美国声称已经准备好重启核协议，不过美国没有履行义务，而是继续特朗普失败的“最大压力政策”。 扎里夫说:“因此，欧洲必须意识到，对伊朗施压不起作用，毫无价值的言论也没有任何用处。”他补充道:“一旦我们看到美国和欧洲采取措施履行其义务，我们将立即作出反应，恢复履行我们的承诺。” 

英国外交部常务次官克莱弗利(James Cleverly)重申伊朗必须恢复遵守该协议，并补充说，西方国家不应发出信号，表示会容忍德黑兰违反该协议的行为。

文木 / 达扬（路透社）


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