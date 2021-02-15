伊朗喊话美国：若解除制裁 德黑兰将扭转核行动

（德国之声中文网）拜登政府本周四（2月18日）表示准备重启伊朗核协议谈判，美国前总统特朗普2018年放弃了该协议，之后重新对伊朗实施制裁。

伊朗外长扎里夫在推特上写道，如果解除制裁：“我们将立刻逆转之前采取的措施。”

一名伊朗高级官员对路透社表示，德黑兰正在考虑华盛顿提出重启协议的提议，这凸显了通过外交途径解决僵局的紧迫性。这名官员说：“但首先，他们应该重回协定。然后根据2015年的协议框架，可以讨论成立某种同步行动的机制。“

华盛顿周四表示，已经准备与伊朗进行对话，讨论恢复核谈判。这位伊朗官员说：“我们从未寻求核武器，这不是我们国防原则的一部分，”这位官员表示。“我们的信息是非常清楚。解除所有制裁，给外交一个机会。”

德黑兰已经为华盛顿设定了2月23日的最后期限，要求华盛顿在此之前撤销制裁，否则，将拒绝联合国核监督机构—国际原子能机构（IAEA）在短时间内进行调查。美国和欧洲各方呼吁伊朗不要采取这一步骤，并重申了他们对德黑兰最近生产铀的担忧。

早些时候，扎里夫在伊朗政府网站上发布的采访中表示，尽管美国声称已经准备好重启核协议，不过美国没有履行义务，而是继续特朗普失败的“最大压力政策”。 扎里夫说:“因此，欧洲必须意识到，对伊朗施压不起作用，毫无价值的言论也没有任何用处。”他补充道:“一旦我们看到美国和欧洲采取措施履行其义务，我们将立即作出反应，恢复履行我们的承诺。”

英国外交部常务次官克莱弗利(James Cleverly)重申伊朗必须恢复遵守该协议，并补充说，西方国家不应发出信号，表示会容忍德黑兰违反该协议的行为。



文木 / 达扬（路透社）





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