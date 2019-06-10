伊朗唯一奥运奖牌女得主出走

（德国之声中文网）阿里扎德（Kimia Alisadeh）是伊朗迄今唯一一个登上过奥运会领奖台的女运动员。在2016年的里约热内卢夏季奥运会上，她摘得57公斤级跆拳道比赛铜牌。现在，出于绝望，她离开了祖国。

她在Instagram上称自己是"伊朗国内数百万受压迫女性中的一个"。她说，她之选择离开祖国，是因为不能再忍受被当局当作宣传工具。她还批评说，她被强迫佩戴伊斯兰面纱。她指控伊朗体育官员性歧视。她写道，作出离开伊朗的决定并不容易，但是必要的。

现年21岁的这位伊朗运动员在社交媒体上表示，她前往欧洲，"没人邀请我去欧洲，也没收到过诱人的开价，但我愿忍受乡愁的痛苦与艰辛，因为，我不愿成为虚伪、谎言、不公正和阿谀奉承的一部分"。

据半官方的伊朗伊斯纳通讯社获得的信息，阿里扎德飞往了荷兰。伊斯纳通讯社援引伊朗体育部副部长法尔哈迪扎德（Mahin Farhadizad）的话报道说，无法强迫任何一名女运动员留在伊朗。

在国际象棋赛事上不带头巾

阿里扎德并非伊朗体育界无意再服从严格的伊斯兰教规的唯一女性。在上海举行的2020年女子国际象棋世界冠军挑战赛期间，来自伊朗的主裁判巴雅特（Shohreh Bayat）决定不再回国，让伊朗体育官员们震惊。

从比赛的第四天起，现年32岁的这位伊朗主裁有意不戴头巾出场，对伊朗官媒及伊朗国际象棋组织的警告置若罔闻。在接受德国电视一台采访时，巴雅特说，鉴于受到威胁，她已决定，赛事结束后，不回伊朗。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）