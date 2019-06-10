 伊朗唯一奥运奖牌女得主出走 | 足坛体坛 | DW | 13.01.2020

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足坛体坛

伊朗唯一奥运奖牌女得主出走

曾摘得奥运铜牌的伊朗跆拳道女选手阿里扎德远走他乡。她在社交媒体称自己是"伊朗数百万受压迫女性中的一个"。她表示，不愿继续被伊朗官方用作宣传工具。

Kimia Alizadeh | 2016 Rio Olympics - Taekwondo (Reuters/I. Kato)

阿里扎德2016年在里约

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遭禁40年后，数千名伊朗女性——在被隔离的座位区——首次得以在体育场观看国家队的一场世界杯资格赛。此举虽可被视为一种进步，但仍招致批评。 (12.10.2019)

因为潜入体育场看球而被判刑，伊朗女子“蓝色女孩”自焚身亡。她的死亡在社交媒体上引发愤怒，一些人呼吁抵制体育场。 (11.09.2019)

（德国之声中文网）阿里扎德（Kimia Alisadeh）是伊朗迄今唯一一个登上过奥运会领奖台的女运动员。在2016年的里约热内卢夏季奥运会上，她摘得57公斤级跆拳道比赛铜牌。现在，出于绝望，她离开了祖国。

她在Instagram上称自己是"伊朗国内数百万受压迫女性中的一个"。她说，她之选择离开祖国，是因为不能再忍受被当局当作宣传工具。她还批评说，她被强迫佩戴伊斯兰面纱。她指控伊朗体育官员性歧视。她写道，作出离开伊朗的决定并不容易，但是必要的。

现年21岁的这位伊朗运动员在社交媒体上表示，她前往欧洲，"没人邀请我去欧洲，也没收到过诱人的开价，但我愿忍受乡愁的痛苦与艰辛，因为，我不愿成为虚伪、谎言、不公正和阿谀奉承的一部分"。

据半官方的伊朗伊斯纳通讯社获得的信息，阿里扎德飞往了荷兰。伊斯纳通讯社援引伊朗体育部副部长法尔哈迪扎德（Mahin Farhadizad）的话报道说，无法强迫任何一名女运动员留在伊朗。

在国际象棋赛事上不带头巾

阿里扎德并非伊朗体育界无意再服从严格的伊斯兰教规的唯一女性。在上海举行的2020年女子国际象棋世界冠军挑战赛期间，来自伊朗的主裁判巴雅特（Shohreh Bayat）决定不再回国，让伊朗体育官员们震惊。

FIDE | Schach-WM | Schiedsricherin Shohreh Bayat (Getty Images/AFP)

伊朗主裁判巴雅特(中)不戴头巾出场

从比赛的第四天起，现年32岁的这位伊朗主裁有意不戴头巾出场，对伊朗官媒及伊朗国际象棋组织的警告置若罔闻。在接受德国电视一台采访时，巴雅特说，鉴于受到威胁，她已决定，赛事结束后，不回伊朗。

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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